Dortmund, 29. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti. Augsburg, 40. dakikada Arne Maier ile bu gole cevap verdi.

Ev sahibini yeniden öne geçiren gol 75. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ten geldi. Augsburg, 77. dakikada David Colina ile yeniden eşitledi. Dortmund, 78. dakikada Giovani Reyna ile 3 puana ulaştı.

2 maçlık galibiyet hasretini bitiren Dortmund, 28 puana yükseldi. Augsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 15 puanda kaldı.

Kanser tedavisini tamamlayan Dortmund'un Fildişili golcüsü Sebastien Haller, 62. dakikada Moukoko'nun yerine oyuna dahil oldu.