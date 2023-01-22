Dortmund, 29. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti. Augsburg, 40. dakikada Arne Maier ile bu gole cevap verdi.
Dortmund, Nico Schlotterbeck'in 42. dakikadaki golüyle yeniden öne geçti. Konuk ekip, 45+2. dakikada Julian Ryerson'un kendi kalesine attığı golle yeniden eşitliği sağladı.
Ev sahibini yeniden öne geçiren gol 75. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ten geldi. Augsburg, 77. dakikada David Colina ile yeniden eşitledi. Dortmund, 78. dakikada Giovani Reyna ile 3 puana ulaştı.
Kanser tedavisini tamamlayan Dortmund'un Fildişili golcüsü Sebastien Haller, 62. dakikada Moukoko'nun yerine oyuna dahil oldu.
2 maçlık galibiyet hasretini bitiren Dortmund, 28 puana yükseldi. Augsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 15 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Augsburg ise sahasında Gladbach'ı ağırlayacak.