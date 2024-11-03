Borussia Dortmund: 2 - RB Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Borussia Dortmund oldu.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

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LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

ZİRVE KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.