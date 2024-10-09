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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Quartet ile romantizme yolculuk

        Borusan Quartet ile romantizme yolculuk

        Ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, erken romantik dönemin iki usta bestecisi Robert Schumann ve Felix Mendelssohn'u bir araya getirirken 'Müzikal Armağan' başlıklı konserle 15 Ekim'de ENKA Oditoryumu'na konuk olacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 00:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:16
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        Borusan Quartet ile romantizme yolculuk
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        ENKA Sanat sonbaharın gelişi ile birlikte rotasını, klasik müziğin zengin repertuvarından seçkin örneklere çeviriyor. Program kapsamında, Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet "Müzikal Armağan" başlıklı konser ile, 15 Ekim’de ENKA Oditoryumu’na konuk olacak.

        ENKA Sanat’ın benzersiz akustiğe sahip salonu ENKA Oditoryumu’nda müzik severlerle buluşacak konser serisi, Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’ın “Müzikal Armağan” konseri ile başlayacak. Konser, Avrupa'nın çok sesli müziğinde erken romantik dönemin iki usta bestecisi, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’u bir araya getirirken, ikilinin dostluğunu ve birbirlerine duydukları derin saygıyı yansıtacak. Programda yer alan, Robert Schumann’ın 1842’de tamamladığı op.41/1 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, gecede seslendirilecek ikinci yapıtın bestecisi ve Schumann’ın da çok yakın dostu Felix Mendelssohn’a adanmış bir müzik. Mendelssohn’un op.44/2 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ise 1837 tarihli ve öncüsü Beethoven’a saygılarını gönderiyor.

        Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        PROGRAM

        SCHUMANN

        Yaylı Dörtlü No.1, op. 41/1

        I. Introduzione. Andante espressivo – Allegro

        II. Scherzo. Presto – Intermezzo

        III. Adagio

        IV. Presto

        MENDELSSOHN

        Yaylı Dörtlü, Mi minör, op. 44, no.2

        I. Allegro assai appassionato

        II. Scherzo: Allegro di molto

        III. Andante

        IV. Presto agitato

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        #Borusan Quartet
        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Enka Sanat
        #konser
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