Borusan Quartet ile romantizme yolculuk
Ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, erken romantik dönemin iki usta bestecisi Robert Schumann ve Felix Mendelssohn'u bir araya getirirken 'Müzikal Armağan' başlıklı konserle 15 Ekim'de ENKA Oditoryumu'na konuk olacak.
ENKA Sanat sonbaharın gelişi ile birlikte rotasını, klasik müziğin zengin repertuvarından seçkin örneklere çeviriyor. Program kapsamında, Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet "Müzikal Armağan" başlıklı konser ile, 15 Ekim’de ENKA Oditoryumu’na konuk olacak.
ENKA Sanat’ın benzersiz akustiğe sahip salonu ENKA Oditoryumu’nda müzik severlerle buluşacak konser serisi, Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’ın “Müzikal Armağan” konseri ile başlayacak. Konser, Avrupa'nın çok sesli müziğinde erken romantik dönemin iki usta bestecisi, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’u bir araya getirirken, ikilinin dostluğunu ve birbirlerine duydukları derin saygıyı yansıtacak. Programda yer alan, Robert Schumann’ın 1842’de tamamladığı op.41/1 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, gecede seslendirilecek ikinci yapıtın bestecisi ve Schumann’ın da çok yakın dostu Felix Mendelssohn’a adanmış bir müzik. Mendelssohn’un op.44/2 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ise 1837 tarihli ve öncüsü Beethoven’a saygılarını gönderiyor.
Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.
PROGRAM
SCHUMANN
Yaylı Dörtlü No.1, op. 41/1
I. Introduzione. Andante espressivo – Allegro
II. Scherzo. Presto – Intermezzo
III. Adagio
IV. Presto
MENDELSSOHN
Yaylı Dörtlü, Mi minör, op. 44, no.2
I. Allegro assai appassionato
II. Scherzo: Allegro di molto
III. Andante
IV. Presto agitato