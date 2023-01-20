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'Borusan Quartet' Grand Pera Emek'de

Klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuvara sahip olan ve yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri turnelerle dikkat çeken Borusan Quartet, 2 Şubat’ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde dinleyicileri ile buluşuyor.

Giriş: 20.01.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Borusan Quartet Grand Pera Emek'de
HABERTURK.COM

Ülkemizin en önemli oda müziği toplulukları arasında yer alan Borusan Quartet, 2 Şubat Perşembe Saat 20:00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.
Türkiyeli bestecilerinin ağırlıkla yer aldığı, klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuvara sahip topluluğun oda müziği alanında iş birliğine gittiği sanatçılar arasında ise; İdil Biret, Itamar Golan, Fazıl Say, Valentin Erben, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Paul Meyer, Ruşen Güneş, Reto Bieri, Toros Can, Ferhan & Ferzan Önder, Igudesman & Joo, Muhiddin Dürrüoğlu, Fora Baltacıgil, Gökhan Aybulus ve Lawrence Power gibi önemli müzisyenler bulunuyor.
Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

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