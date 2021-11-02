Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 4 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde “Büyük Resme Bakmak” başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak. Onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konserde, İspanyol viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik edecek.

Borusan Sanat, birbirinden değerli konuk solist ve şefleri yeni sezonunda ağırlamaya devam ediyor. 4 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Ahmed Adnan Saygun, Saint-Saëns ve Çaykovski’nin yapıtlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek; bu konserde BİFO’nun eşlik edeceği solist ise Saint-Saëns’in ünlü 1. Viyolonsel Konçertosu’nu yorumlayacak Pablo Ferrández olacak.

Pablo Ferrández

“Büyük Resme Bakmak” isimli konserde, 20. yüzyılın öncü bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Concerto da Camera’sı ve Piotr İlyiç Çaykovski’nin bale sahnelerine ve konser repertuvarına eşsiz armağanları olan “Uyuyan Güzel”, “Kuğu Gölü” ve “Fındıkkıran” balelerinden bölümler yer alacak.

Konser öncesinde ise, Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arası Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında müzik üzerine söyleşiler gerçekleştirecek. Bu keyifli sohbet, saat 19.40’ta çevrimiçi radyo Borusan Klasik’ten de dinlenebilecek.

Müzikseverler, Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek tüm konserleri eşzamanlı olarak Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten de canlı olarak dinleyebilecekler.