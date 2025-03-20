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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli - Borsa Haberleri

        Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

        Borsa İstanbul yönetimi 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaların ardından uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 20 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:04
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        Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
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        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Mart tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması karar verildiği belirtildi.

        Açıklamada açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği, ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.

        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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