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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada üç hisseye kredili işlem yasağı - Borsa Haberleri

        Borsada üç hisseye kredili işlem yasağı

        Borsa İstanbul; Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerine bir ay süreyle kredili işlem yasağı geldiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:27
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        Borsada üç hisseye kredili işlem yasağı
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        Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

        Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere üç hissenin paylarına 10 Ocak 2025'e kadar kredili işlem yasağı geldi.

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