Borsada hızlı yükseliş

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. 650 baz puanlık faiz artırımının ardından BIST 100'de yükseliş görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 5.186,83 puanla kapanırken; yeni günün açılışında 13,40 puan artışla ve yüzde 0,26 değer kazanarak 5.200,23 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,69 puan artarak 5.216,51'e çıktı. Toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında BIST 100 yüzde 4 yükselişle 5.394 puanı gördü.

Buna karşında bankacılık endeksi yatay seyir izledi. Ulaştırma endeksi yüzde 5,75, metal eşya makina endeksi yüzde 5, holding endeksi yüzde 4,50 civarında yükseliş yaşadı.

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DÖVİZ KURU NE DURUMDA?

Faiz kararı öncesi 23.54 seviyesinde olan dolar kuru 24.53'ü, karar öncesi 25.91 seviyesinde olan Euro kuru ise 26.95'i gördü. Daha sonra dolar kuru 24, Euro kuru ise 26.42 seviyesine geldi.

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