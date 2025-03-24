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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik - Borsa Haberleri

        Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik

        Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 07:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 07:20
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        Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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        Borsa İstanbul yönetimi emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik kararı aldı.

        Borsa İstanbul'un pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yapılması hakkındaki açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

        Açıklamada, "Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini bildirdi.

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