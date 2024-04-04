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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada bayram öncesi nakde dönmek için son gün - Borsa Haberleri

        Borsada bayram öncesi nakde dönmek için son gün

        Borsa İstanbul'da, tatiller nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:54
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        Bayram öncesi nakde dönmek için son gün
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        Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, yarınki işlemlerin takası 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Gelecek hafta Ramazan Bayramı tatili öncesinde salı günü pay piyasaları yarım gün açık olacak.

        Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası, çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 10 gün sonraya, 15 Nisan'a kalacak.

        Yatırımcı gelecek hafta pazartesi ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 16 Nisan Salı gününü bekleyecek.

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        Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakde dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, Borsa İstanbul'da seçim sonrası devam eden satışlarda etkili olmuş olabileceğini belirtiyor.

        Bayramların Türkiye'de nakit talebini artıran dönemler olduğunu anımsatan analistler, borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.

        Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 1,4 gerileyen BIST 100 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 üzerinde 9.020 puanda bulunuyor.

        Ramazan Bayramı tatili öncesinde 9 Nisan Salı günü saat 12.40'a kadar açık olacak Borsa İstanbul'da, o gün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 8 Nisan pazartesi günkü işlemlerle birlikte gerçekleştirilecek.

        Arife günü Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

        Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.20'da başlayacak ve seans bütün sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.

        Borçlanma Araçları Piyasası'nda repo karşılığı menkul kıymet bildirimi hariç, salı günü aynı gün ve ileri valörlü işlemler 11.30'a, repo karşılığı menkul kıymet bildirimi aynı gün valörlü işlemler saat 11.50'ye kadar yapılacak.

        Ramazan Bayramı tatili bitimine kadar borsanın işlem ve tatil günleri ile gerçekleşen emirlerin takas günleri şöyle:

        4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 8 Nisan 9 Nisan 10 Nisan 11 Nisan 12 Nisan 13 Nisan 14 Nisan
        Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
        Borsa Açık Açık Kapalı Kapalı Açık Yarım Gün Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı
        İşlemlerin takas zamanı 8 Nisan 15 Nisan 16 Nisan 16 Nisan
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