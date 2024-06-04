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        Haberler Ekonomi Para Borsa ve kripto para kazançlarına vergi iddiası - Para Haberleri

        Borsa ve kripto para kazançlarına vergi iddiası

        Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. Konuyla ilgili bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:13
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        Borsa ve kripto para kazançlarına vergi iddiası
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        Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.82'lik düşüşle 10 bin 365 puana geriledi. Söz konusu düşüşte borsa ve kripto para kazançlarına yönelik vergilendirme çalışmalarının yürütüldüğüne dair haberler etkili oldu.

        Bloomberg’ün konuyla ilgili bilgi sahibi olan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürüyor.

        Haberde yetkililerin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bu konuyu gündeme getirdiğini belirttiği ifade edildi. Şimşek'in görüşmede tüm finansal gelirlerin düzgün bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

        BORSA KÂRLARI VERGİLENDİRİLMİYOR

        Halihazırda Türkiye'de borsa işlemlerinden elde edilen kârlar vergilendirilmiyor. Yayımlanan habere göre bir bakanlık yetkilisi Bloomberg'e konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini doğruladı ancak nihai bir karar alınmadığını söyledi.

        RESMİ AÇIKLAMA YOK

        Piyasaları etkileyen bu haberle ilgili ise Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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