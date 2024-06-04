Borsa ve kripto para kazançlarına vergi iddiası

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Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.82'lik düşüşle 10 bin 365 puana geriledi. Söz konusu düşüşte borsa ve kripto para kazançlarına yönelik vergilendirme çalışmalarının yürütüldüğüne dair haberler etkili oldu.

Bloomberg’ün konuyla ilgili bilgi sahibi olan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürüyor.

Haberde yetkililerin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bu konuyu gündeme getirdiğini belirttiği ifade edildi. Şimşek'in görüşmede tüm finansal gelirlerin düzgün bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

BORSA KÂRLARI VERGİLENDİRİLMİYOR Halihazırda Türkiye'de borsa işlemlerinden elde edilen kârlar vergilendirilmiyor. Yayımlanan habere göre bir bakanlık yetkilisi Bloomberg'e konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini doğruladı ancak nihai bir karar alınmadığını söyledi. RESMİ AÇIKLAMA YOK Piyasaları etkileyen bu haberle ilgili ise Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.