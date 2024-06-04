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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti - Fatma Karanfil kimdir?

        Fatma Karanfil hayatını kaybetti

        Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, 'Aşk-ı Memnu'da 'Şayeste' karakterine hayat vermişti. Fatma Karanfil, yarın Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:07
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          1960 ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'da iz bırakan ve bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Karanfil'den acı haber geldi.

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          Geçtiğimiz haftalarda entübe edilen Fatma Karanfil, 72 yaşında hayata veda etti.

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          Film San Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise "Türk Sineması’nın ve Tiyatrosu’nun usta sanatçısı Fatma Karanfil’e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

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          Fatma Karanfil'in menajeri Aslı İslamoğlu ise usta oyuncunun vefatıyla ilgili; "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekânın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil" mesajını yayımladı.

          Fatma Karanfil, yarın öğle namazını takiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacak ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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          FATMA KARANFİL HAKKINDA

          3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

          Fatma Karanfil, bir gün Öztürk Serengil ile karşılaştı. Serengil, sordu; "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" Karanfil, cevap verdi; "Sizin gibi oyuncu olacağım. Fatma Karanfil, Ses Dergisi'nin Sinema Güzel yarışmasında 3'üncü olarak oyunculuğa başladıktan sonra ardı ardına filmlerde rol aldı. O filmlerden biri de 1969'da rol aldığı 'Yaşamak Güzel Şey'di. O filmde kamera karşısına birlikte geçtiği oyuncu ise Öztürk Serengil'di.

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          1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı.

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          Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

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          Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.

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          Fatma Karanfil, 78 sinema filmi ve TV yapımında rol aldı.

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