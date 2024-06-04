Katy Perry'den balkonda bikini şov
Hint milyarderlerin düğün öncesi eğlencesi, mart ayından bu yana sürüyor. O eğlencelerin Cannes ayağında sahneye çıkarak milyon dolarlar kazanan Katy Perry, çıldırdı! Perry, sahne performansından sonra kaldığı otelin balkonunda bikinili şov yaptı
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Katy Perry, balkonda bikini gösterisiyle hayranlarına sürpriz yaptı. 39 yaşındaki ABD'li şarkıcı, hafta sonu, Hint milyarder Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile yine milyarder bir ailenin kızı olan Radhika Merchant'ın Fransa'nın Cannes şehrinde yapılan düğün öncesi eğlencesinde sahne aldı. Daha sonra da kaldığı otelin balkonunda bikinili şov yaptı.
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İki gencin evlilik kutlaması mart ayından bu yana sürüyor. Önce Hindistan'da, aralarında Bill Gates, Mark Zuckerberg, Beyonce, Ivanka Trump gibi ünlü isimlerin de katıldığı üç günlük bir dizi eğlence yapılmıştı. Hatta Hindistan'daki eğlencede sahneye Rihanna çıkmıştı.
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Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın düğün öncesi kutlamaları İtalya'da Portofino kentinde de yapılmıştı. Kutlamaların İtalya ayağında ünlü tenor Andrea Bocelli de Portofino meydanında bir konser vermişti.
Ünlülerin katıldığı bu kutlama sırasına damadın babasının Portofina'daki bir plazayı konukları için tamamen kapattığı da Hindistan basınında yer almıştı.
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Şimdi de düğüne sayılı günler kala bu kez Fransa'nın Cannes kentinde de bir ön kutlama yapıldı. Yine dünyanın önde gelen zenginlerinin katıldığı bu gecede ünlü şarkıcı Katy Perry sahne aldı.
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Katy Perry'nin, zenginlerin düğününde ne kadar aldığı bilinmiyor. Ancak Rihanna mart ayı başındaki kutlama için 6 milyon dolar almıştı. Dolayısıyla Perry'nin de düğün eğlencesi için milyon dolarlık bir ödeme aldığı tahmin etmek hiç te güç değil.
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Milyonluk düğünde sahne almak için Cannes'a giden Katy Perry, kaldığı otelin balkonunda bikinili pozlar verdi.
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Görüntülerde parlak turuncu bikinisi, topuklu ayakkabısı ve kırmızı renkli güneş gözlüğüyle pozlar veren Perry'nin balkon dansını, birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Michael Anthony görüntüledi.
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Katy Perry, ayrıca üzerinde turuncu renkli pırıltılı elbisesiyle otelin önünde de pozlar verdi.