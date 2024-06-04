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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumdan, AYM kararı değerlendirilmesi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumdan, AYM kararı değerlendirilmesi

        Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmediğini, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde aynen devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:12
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        Uçum'dan AYM kararı yorumu
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından, AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

        DDM'den AYM kararlarıyla ilgili açıklama
        DDM'den AYM kararlarıyla ilgili açıklama

        Uçum değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

        Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sy KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır. Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal başvurusunda bulunulmuştur.

        AYM talep konularının bir kısmında iptal kararı vermiştir. Ayrıca rektörler ve merkez bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur.

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        Yani AYM Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir. Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı CBK'da aynen devam ediyor. Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir.

        Bu süre içerisinde TBMM’nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngörülmelidir. Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasadan doğuyor. Anayasa Madde 130 …..

        Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.

        AYM'den önemli KHK iptalleri
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