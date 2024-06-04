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        Haberler Dünya ABD'de öldüğü söylenen kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        ABD'de öldüğü söylenen kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi

        ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir huzurevinde kalan Constance Glantz'ın dün yaşamını yitirdiği açıklandı. Bunun ardından cenaze işlemlerine başlayan görevli, 74 yaşındaki kadının hâlâ nefes aldığını fark etti. Glantz hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:49
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        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
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        ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde kaldığı huzurevinde öldüğü açıklanan bir kadının cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı.

        New York Times gazetesinin haberine göre, Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden yetkili Ben Houchin, 74 yaşındaki Constance Glantz'ın kaldığı huzurevinde dün yerel saatle 09.44'te yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini aktardı.

        Houchin, ölüm duyurusunun ardından Glantz'ın cenaze işlerini yürüten şirket çalışanlarının nakil işlemlerine başladığını söyledi.

        Cenaze işlemlerine başlayan bir görevlinin kadının hala nefes aldığını fark ettiğini dile getiren Houchin, görevlinin derhal yetkililerle irtibata geçtiğini bildirdi.

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        Houchin, itfaiye ekiplerinin kadını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Bu oldukça alışılmadık bir olay. Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve daha önce hiçbir şey bu noktaya gelmemişti." diye konuştu.

        Olayda huzurevi çalışanlarının yasa dışı hareket edip etmediğinin henüz tespit edilmediğini ifade eden Houchin, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

        NADİREN DE OLSA BENZER VAKALAR YAŞANDI

        Dünyada nadiren de olsa öldüğü bildirilen, ancak kısa süre sonra hala hayatta olduğu fark edilen insanlar bulunuyor.

        Güney Afrika'da 2018'de araba kazası geçiren bir kadın, olay yerinde öldüğü sanılarak morga taşınmış, ancak daha sonra hayatta olduğu fark edilmişti.

        ABD'nin Michigan eyaletinde beyin felci teşhisi konulan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp'ın, 2020'de, sağlık görevlileri tarafından öldüğü duyurulmuş, cenaze işlemleri sırasında ise hayatta olduğu ortaya çıkmıştı.

        Iowa eyaletinde de ismi verilmeyen 66 yaşındaki bir kadının 2023'te kaldığı Alzheimer hastaları için bakım merkezinde hayatını kaybettiği bildirilmiş, cenaze işlemleri sırasında yaşadığı fark edilmişti.

        *Haberin görseli Pixabay tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Cenaze
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