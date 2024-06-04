Erden Timur görevi bıraktı: Başka çarem kalmadı!

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Erden Timur, Galatasaray'da Sportif AŞ'deki görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray" ifadelerini kullandı.

İşte Erden Timur açıklamalarından satır başları şöyle:

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI OLDUĞU İÇİN SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ"

"Kolay bir basın toplantısı olmayacak tabii. Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi. Bir şampiyonluk yarışı vardı, Florya'yı herhangi bir şekilde etkilememek gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor demek durumundaydık. Sonrasında da şampiyonluğu kutlama sevinci vardı. Ona da limon sıkmak istemedim. Yazılı açıklayacaktım cuma günü. Perşembe günü başkan liderliğinde transfer toplantısı oldu. Onun akabinde acil bir konu da konuşuldu, takip ettiğim sponsorluk meselesi vardı. Hemen yazılı bir şey yapmayayım dedim, cuma günü akşam bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Akabinde basın toplantısı yapmaya karar verdim."

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"1 YILDIR OLUMLU BİR ŞEY DUYMADIM"

"Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. Onlara yakın birisi herhalde, bilmiyorum. İnsani değerlere değer veren biri. Hep bu insanların içerisindeyim, herhalde 1 yılı aşkındır olumlu hiçbir şey duymadım abi, sen bize şeytan gibi anlatılıyorsun dedi. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra ben anlatayım dedim."

"AĞLADIĞIMDA KOCAMAN ADAMDIM" "İnsanlar da genelde herhangi bir şeyi bu şekilde kurar. Galatasaray taraftarlığı da bu şekilde. Duygusal bağ, sonra değerlerle birleştirdiği noktalardır. En son Galatasaray yenilince ağladığımda kocaman adamdım. Şu yaşa geldiğimde, yaşımı söylemeye utanıyorum, hala böyle misin demesini ablamın, unutamıyorum. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım, o şekilde geldim herkes gibi, o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım." "ORGANİZE İFTİRALAR..." "Bu kadar iftirayı, samimiyetsizliği sayabilirim, Galatasaray edebinde anlatabilirim bunları. Ben insan olarak bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Normalde ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, insani bir yanlış varsa orada durmayan, 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Çevreme başka birisini almakta bile çok zorlanıyorum, çıkar ilişkilerinden dolayı. Aslında belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, kasıtlı, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok." "İÇERİDEN OLUNCA ÇARESİ OLMUYOR" "İnsanın onuruna, hayatına, çoluğunun çocuğunun rızkına, iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir değil. Bu dışarıdan değil. Dışarıdan yapılınca her şeye tamam, onu da önemsemiş olursam sürekli açıklamalar yaparım, Galatasaray'ın çıkarlarını savunurum. İnsanın işini gücünü etkiliyor ama problem değil. İçeriden olunca çaresi olmuyor." "HIRSIZ, NAMUSSUZ, KOMİSYONCU DEDİLER!" "İki şey yapabilirdim; kendi değerlerimi önceller istifa ederdim ya da sayılı günün geçmesini bekler şampiyonluk gelene kadar dayanabilirdim. Bu noktaya kadar getirdim. Seçime kadar götürdüm. Seçim süreci 2 yıllıktı. Seçimin tüm aşamalarında vardım ama seçimde değildim. Neticede bu yapılan, ben öznesiz konuşmayı sevmem ama, başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım hiçbir şekilde. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Söylenmeyen şey kalmadı. Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok. Bununla mücadele etmek bundan sonra benim hayat vazifem. İçeride durunca bu şeye hizmet ediyorsunuz. İçeride durup bununla mücadele edemezsiniz, bu romantik bir şey. Yapabileceğin tek şey susmak, çıtını çıkarmadan oturacaksın. Konuşursan kavga edersin, şampiyonluk da olmaz, hiçbir şey olmaz."

"BU NASIL DÜZEN ARKADAŞ YA!" "Bu kişiler Galatasaray'ı düşünenler değil. Temel duygular kıskançlık. Başkanlık için potansiyel aday, ayağını kaydıralım. Tamamen bencil hisler. Bencil hisleri olana gel Galatasaray için savaşalım diyemezsin. Yok öyle bir şey. Tam tersi. Böyle konularda romantik olmayalım. Bu kadar şeye sabretmişiz, emek vermişiz, bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda o kadar taraftar camia olmasa, bu aylardır yapılıyor, kimse yazamıyor. Yazarsa linçlenir diye yazamıyor. Taraftarın sevgisi olmasa lime lime edilmiştim. Gazetecilere binlerce iftira konusu gelmiştir. Bu nasıl bir düzen arkadaş ya!" "40 MİLYON EURO GİBİ BİR SPONSORLUK İMZALATTIM" "Ben her türlü hatanın farkındayım, defalarca özür diledim. Ne yaptım diye düşününce kendi kendime, şunu gördüm. Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. Erden futbolla ilgilenir, herkes diğer konularla. Öteki konular az söyleniyordu, bunlar da mesele değil. Anlatmak zorundayım şunu, ben kendi bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro gibi bir sponsorluk imzalatmışım, benim sponsorluklarım dışında, şu son 1 senede 40 milyon euro. Bu sene sponsorlukların geldiği noktayı biliyorsunuz. Katkısı olan Niyazi Ağabey'e, İbrahim Hatipoğlu'na, Eray Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum." "PUMA, NIKE GÖRÜŞMELERİNİ TEK BAŞIMA YAPTIM" "Galatasaray'ın maç günü gelirlerinde 8-9 katına çıkmasında sonuna kadar mücadele ederek katkı sağladım. Bu sene 2 milyarı da geçiyor. Aklıma gelmiyor. Puma anlaşmasıyla... Şunu yaptım, bunu yaptım ama özür diliyorum, söylemek değil bu. Ne yapılıyor anlatmak için. Söylemek zorunda bırakılmak da doğru değil. Puma, Nike anlaşmasını görüşmelerini tek başıma yaptım." "ÖVÜNDÜĞÜMÜZ BİRÇOK ŞEY VAR" "Bu sene 720 bin forma satıyoruz inşallah. Nike'ın süre anlaşmasından ötürü forma da bulunamıyorum. Bu sene formalar olsa 1 milyon forma satardık. Senelik 50 milyon dolara yakın bir fark var yeni anlaşmayla. Buna vesile oldum. Övündüğümüz birçok şey var. Mecidiyeköy, Florya... Bu projeleri geliştirerek Burak Başkan'ın önüne koydum. İnsanları tek tek ikna etmeye çalıştım."

"SUSTUK, İFTİRALAR DURSUN DİYE" "Sustuk, bu iftiralar dursun diye. Olmadı. Son 6-7 ay başka bir boyuta gitti. Florya'ya taşındı işler, başka boyuta geldi. Minimum haftada 5 gün oradayım. 2 senedir iyi bir ilişki oluşturduk. Böyle şeyler olunca onlar da güceniyor. Bizim tek formülümüz herkese sarılmak dedim, herkese de sarıldık. En çok laf edenlere sarılacağız ki bu iş çözülecek ama daha da arttı. Tutanacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik. Bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra ne yaşanır bilmiyorum. Bu konular nereye gider bilmiyorum. Her yerde söyledim. Keşke 1 günde olmuyorum diyebilseydim, şampiyonluk yarışında diyemedim. Sürekli Erden Timur konuşuluyor, gerçekten bundan rahatsız oluyorum. Kemerburgaz'da isyan ettim. Erden Timur kim diye sordular, Galatasaray devasa bir camia, bizler deryada bir damla. Bu kadar büyük bir camiada bir insanın hiçbir önemi yok." "TÜM DALLAR KIRILDI, MAALESEF AYRILIYORUM!" "Camialar en büyük, Galatasaray devasa. Konuşulmayı tercih etmiyorum. Ben olurum, o olur, bu olur, herkes için bu bir şans. Milyon tane insan yerimizde olmak istiyor. Yüzde 5'i bizden daha iyi yapabilir. Senden daha iyisi varken sen bu görevdesin, şükredilmesi gereken bir şey. Galatasaray'ın isminin yanında birilerinin konuşulmasını doğru bulmuyorum. Belki de bırakmam için yapılmıştır bunlar. Tüm bu yaşananlardan sonra bir çarem kalmadı. Tutmayı düşündüğüm tüm dallar kırıldı. Maalesef ayrılıyorum. "KIRGIN DEĞİLİM" "Şöyle söyleyeyim, kırgın değilim. Hakikaten değilim. Çare bulamadım, imkansızlık imkansızlıktır. Bir yerde bulunmanızın sebebi, dünyevi şeyler olamaz. Kendi oyuncularımıza bile ilk gün dedim. Şampiyonluk amaç olamaz, bu dünyevi araçtır. Ben sizin hayallerinize ulaşmanız için yardımcı olacağım dedim. Öyle bir ortam oluşmadı. İş yap, bir şeyler olur, öteki insanlar da konuşur canım, bu değil. Konuşulan şey transfer eleştirisi falan değil. Divan'da konuşulana alınmadım. Ben nazlı gelin miyim! Belli kesimce belli hesaplara dikte edildi. Algı tamamen manipülasyon işi. Dünyadaki dört büyük değerleme, denetim şirketinden bir tanesi, daha yeni halka arz çalışmaları olduğu için, Türkiye'deki konut işinde 80 milyar değerinde bir şirketim var. Belki GYO'lar 40 milyarın üzerinde varlığı olan, 3 lira borcumuz var 100 lira varlığımız var, bu Türkiye'de zordur. Ben komisyoncu addediliyorum! Galatasaray'a 30 milyon doların üzerinde sponsorluk denilen, tek amacı yardım olan, onu da şöyle anlatayım; insanların değer ve prensip için neler yaptığını görün. Ben ilk senede sponsorluk haklarından yararlandım. Transfere destek falan hepsi sponsorluk diye yazılıyor. Ben yönetici olana kadar sadece 1 kere Galatasaray uçağına bindim. Bir defa antrenmana gitmedim. Her uçağa 4-5 kişi binme hakkın vardır, kullanmadım. Şirkette sponsorlukla ilgili bir şey gelince, kimse bir şey yapmayacak derdim. Ben kendi çocuğumu sponsorken 1 defa zorlukla çıkarabildim. Çünkü sponsorluk değil, yardım gözüyle bakıyordum.

"BEN 1 YIL BOYUNCA KAN KUSTUM" "Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Kim sahip çıktı! Kim ne dedi? Yok öyle şeyler. Galatasaray için çok çok zorunlu olmadığı sürece konuşmamaya çalıştım. Sırf kıskançlık olmasın diye. Her yoluyla çözüm aradım ama olmadı, olmadı. Olmadı bir türlü. 1 yıldır altyapıya herhangi bir yönetici atanmadı. Ben sorayım. Sizce Galatasaray'ın sorunu bir sene şampiyon olup olmaması mı; yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, Galatasaray'ın gelişim, vizyon projesi üretememesini sağlayan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük sorun sizce? Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Vicdanı olan, en azından belli bir miktar insani değeri olan herkes bunu istemiyor. İçeride olan insan bunla mücadele edemiyor. İçeride olup mücadele edince içeriyi bölmüş olursun. Bu mücadele sadece dışarıda verilebilir." "SAYIN BAŞKAN İKİSİNİ DE TEKLİF ETTİ" "Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dediniz. Yönetim içinde mi oldu bu yönetim dışında mı? Size bu dönemde yöneticilik veya Sportif AŞ'de başkan vekilliği teklif etti mi? Sayın Başkan ikisini de teklif etti. Saydığım gerekçelerden kabul edemedim. İçi dışı gibi değil. İçinde çok önemli sağlayan, Galatasaray'a katkı sağlayan insanlar da vardı. Çok farklı konular da var. Özneyle bir şey söylemek doğru değil, kusura bakmayın. Fayda sağlayayım derken bir taraftan Galatasaray'a zarar vermek olur. Dengeli yapmak lazım. Ben Tarsus Amerikan'da okudum, abilerin ablaların her dediği yapılırdı. Ben öğrenci birliği başkanıydım, bu kuralı değiştirmek istedim. Esas mesele, büyüklerin sözünü dinlemek olduğu için mantığımızın dışında şeyleri de yaptık. Bazı şeyleri yıkmamak lazım. Kusura bakmayın, daha da net yanıt veremiyorum." "OYUNCULARLA KONUŞTUM" "Oyuncularla tabii ki konuştum. Şampiyonluktan sonra konuştum. Hepsine belki söylemesem bile, şampiyonluk kutlamasına iştirak etmediğim için o an konuşamadım, telefonla konuştuklarım da var. Ne görev ne vazife Galatasaray için ne yapılması gerekiyorsa yaparım. Oyuncularla hep olurum. Her türlü desteği vereceğim, bu beylik bir laf değil."

"ICARDI'NİN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM" "Icardi gelirken, 40 milyonluk teklife rağmen geldi. Menajeri, herkes söyledi. Galatasaray'da 1 sene bunu yaşadın devam ettir, yine teklif gelir dedi. Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Ayrılacağını düşünmüyorum" "Ali Koç'tan ne gibi saldırılar geldi? Kararınıza etkili oldu mu?" Erden Timur: Zerrece etkisi olmadı. Tersine... Galatasaray şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Çıkarsa başına çok şey gelir dediler. Tersine onlardan korksam, Galatasaray'da kalmak lazım. Kalırsan Galatasaray şemsiyesi. Bir de neler yaşandı yani! 8.5 ay incelendi, MASAK'ı şusu busu neler neler yaşandı. Ta 6-7 ay öncelerinde, daha önce başlayan, 7-8 ay süren şeyler. Daha bir sürü şey sayarım. Hattı müdafaa değil sathı müdafaa gibi her zerresine şey yapıldı yani. Esas öyle bir şey düşünülse tam tersi kalması lazım. Buradaki olay şu, bu bir meydan okuma gibi anlaşılmasın. Olacak zaten olacak. Bu memlekette insanı iftiralarla belli bir süre zanlı gibi şey yapıyorlar ama ne olacaksa olur. Bir şüphen olsa hiç böyle cesurca hareketler yapmazsın. Bu tehditler 15 ay önce de edildi. Hakkımda şikayet hattı kuruldu. Bu 15 ay önce oldu. İnsan oğlunun birbirine sahip çıkmama şeyi bu. 15-16 ay önce oldu. Erden'i seviyoruz, arkasındayız. Vallahi şöyle söyleyeyim, Mauro'dan başka destek çıkan yok. Herkes işin civası. Sonrasında Galatasaray'ın hakkını savunmak için konuştum. Korksam o gün korkardım. Gücün boyutunu bilmiyorum. Ben de yıllardır ticaretin içerisindeyim. Bugün daha da şey. Galatasaray ciddi bir koruma ama herhangi bir şüphem yok. Kişisel bir şey için Galatasaray'dan faydalanmak, insanın vicdanını sızlatacak şeyler. "Hangi sponsorları siz getirdiniz?" Erden Timur: "RAMS, Sixth'in bedelinin artırılması, Icardi'deki sponsorlukların bazıları, Medicana sponsorluğunda rakamın o seviyeye çıkarılması, Puma, Ekmas. BAŞKANLIK AÇIKLAMASI Erden Timur: "Dursun Başkan bana hep "2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın" dedi!" Gelecekteki başkan olarak sizi görecek miyiz? Erden Timur: "Bilemem. İster misiniz sorusuna şöyle diyorum... Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Gün oraya getirecekse yaparız. Reddettiğim bir şey değil." "KIRGIN OLDUĞUNUZ KİMSE VAR MI?" "Sorunun ilk kısmını hatırlayamadım. Aslında hatırladım da hatırlayamadım diyorum sen de bir jest yap bana bari, hatırlatma… Keşke unutsaydım bu soruyu. Ben hep unuturum. Aşırı unutkanım. Müthiş bir nimetmiş. Son 7-8 yıldır fark ediyorum. En büyük yanlışı yapanı bile unutuyorsun. En güzel şey unutmak. Kendi nezdinde çaba gösterenler vardı yönetimimizde diyebilirim. Değer bakış açısı farklı düşünmektir, önemsediğin şeylerde farklı düşünmektir. Kimi insan çok önemser. Kendi hissettiklerimi anlattım. Temelde hissettiğim şeyden ötürü karar almıyorum, tamamen rasyonel. İş zorunlu bir şeye çıktı. O mücadelenin Galatasaray'a daha büyük şeyi olur. Kişisel bir mücadele değil. Galatasaray mücadelesi olacak. Önem farklılığı vardır diyebilirim." JOSE MOURINHO SÖZLERİ "Çok önemli, çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var. 13'üncüyken geldik, getirdiğimiz çıta, rakibimiz farklı takım kurdu. Gelinen nokta çıtanın yükselmesi. Bu değerli. Başarı olur olmaz o başka. Bizim 2 senedir yepyeni takımlarla başarıya götürmüş, rekorlar kırmış bir Okan Hocamız var. Burada kendini bu şekilde ispatladı. Takımın da iskeleti var. Geçen sene tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sene az transfer. İlk sene neredeyse tüm takımı yeniledik. Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kuruldu. Bu sene 2 tane 11'e, bir oyuncu gitmesi durumunda 1 tane daha, yedeğe 3-4 oyuncu. İskeletimiz sağlam. Hocamızı söylemeye bile gerek yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozmazsak, Florya'nın içindeki özellikle, hiçbir şüphem yok şampiyonluktan."