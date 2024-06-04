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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İtalya-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İtalya: 0 - Türkiye: 0 MAÇ SONUCU

        İtalya-Türkiye maçının tüm detayları HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda golsüz berabere kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:56
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        A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede iki takım da fileleri bulamadı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

        Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

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