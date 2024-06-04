Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'nun transfer ettiği en pahalı 30 futbolcu - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri

        Transfermarkt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda transfer ettiği en pahalı 30 futbolcuyu derledi. Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transfermarkt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda transfer ettiği en pahalı 30 futbolcuyu derledi. Portekizli teknik direktörün yönetiminde 177 futbolcu transfer edilirken, toplamda 1,868 milyar euro harcandı.

          Mourinho döneminde satın alınan futbolcuların ortalama bonservis bedeli 14.9 milyon euroya denk geliyor. Fenerbahçe tarihindeki en pahalı transfer ise 15 milyon euro ödenen Cengiz Ünder olmuştu. Bu rakam, Mourinho’nun ortalama oyuncu başına ödediği rakama hemen hemen eş değer.

        • 2

          Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı. Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen en pahalı transfer Paul Pogba olmuştu. Fransız oyuncu için 105 milyon euro ödenmişti. Ayrıca, Romelu Lukaku için 84.7 milyon euro ve güncel olarak Fenerbahçe forması giyen Fred için ise 59 milyon euro harcanmıştı.

          José Mourinho'nun transfer ettiği en pahalı 30 futbolcu şöyle:

        • 3

          Ricardo Quaresma | Inter | 24.6 milyon euro

        • 4

          Nemanja Matic | Chelsea | 25 milyon euro

        • 5

          Abdul Rahman Baba | Chelsea | 26 milyon euro

        • 6

          Marash Kumbulla | Roma | 26.5 milyon euro

        • 7

          Pedro | Chelsea | 27 milyon euro

        • 8

          Diego Milito | Inter | 28 milyon euro

        • 9

          Sergio Reguilon | Tottenham | 30 milyon euro

        • 10

          Stewen Bergwijn | Tottenham | 30 milyon euro

        • 11

          Fabio Coentrao | Real Madrid | 30 milyon euro

        • 12

          Ricardo Carvalho | Chelsea | 30 milyon euro

        • 13

          Juan Cuadrado | Chelsea | 31 milyon euro

        • 14

          Shaun Wright-Phillips | Chelsea | 31.5 milyon euro

        • 15

          Cesc Fabregas | Chelsea | 33 milyon euro

        • 16

          Angel Di Maria | Real Madrid | 33 milyon euro

        • 17

          Alexis Sanchez | Manchester United | 34 milyon euro

        • 18

          Victor Lindelöf | Manchester United | 35 milyon euro

        • 19

          Luka Modric | Real Madrid | 35 milyon euro

        • 20

          Willian | Chelsea | 35.5 milyon euro

        • 21

          Didier Drogba | Chelsea | 35.5 milyon euro

        • 22

          Eric Bailly | Manchester United | 38 milyon euro

        • 23

          Diego Costa | Chelsea | 38 milyon euro

        • 24

          Michael Essien | Chelsea | 38 milyon euro

        • 25

          Tammy Abraham | Chelsea | 41 milyon euro

        • 26

          Henrikh Mkhitaryan | Manchester United | 42 milyon euro

        • 27

          Andriy Shevchenko | Chelsea | 43.8 milyon euro

        • 28

          Nemanja Matic | Manchester United | 44.7 milyon euro

        • 29

          Fred | Manchester United |

        • 30

          Romelu Lukaku | Manchester United | 84.7 milyon euro

        • 31

          Paul Pogba | Manchester United | 105 milyon euro

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Habertürk Anasayfa