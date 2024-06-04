Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
Transfermarkt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda transfer ettiği en pahalı 30 futbolcuyu derledi. Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı
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Transfermarkt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda transfer ettiği en pahalı 30 futbolcuyu derledi. Portekizli teknik direktörün yönetiminde 177 futbolcu transfer edilirken, toplamda 1,868 milyar euro harcandı.
Mourinho döneminde satın alınan futbolcuların ortalama bonservis bedeli 14.9 milyon euroya denk geliyor. Fenerbahçe tarihindeki en pahalı transfer ise 15 milyon euro ödenen Cengiz Ünder olmuştu. Bu rakam, Mourinho’nun ortalama oyuncu başına ödediği rakama hemen hemen eş değer.
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Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı. Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen en pahalı transfer Paul Pogba olmuştu. Fransız oyuncu için 105 milyon euro ödenmişti. Ayrıca, Romelu Lukaku için 84.7 milyon euro ve güncel olarak Fenerbahçe forması giyen Fred için ise 59 milyon euro harcanmıştı.
José Mourinho'nun transfer ettiği en pahalı 30 futbolcu şöyle:
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Ricardo Quaresma | Inter | 24.6 milyon euro
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Nemanja Matic | Chelsea | 25 milyon euro
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Abdul Rahman Baba | Chelsea | 26 milyon euro
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Marash Kumbulla | Roma | 26.5 milyon euro
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Pedro | Chelsea | 27 milyon euro
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Diego Milito | Inter | 28 milyon euro
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Sergio Reguilon | Tottenham | 30 milyon euro
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Stewen Bergwijn | Tottenham | 30 milyon euro
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Fabio Coentrao | Real Madrid | 30 milyon euro
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Ricardo Carvalho | Chelsea | 30 milyon euro
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Juan Cuadrado | Chelsea | 31 milyon euro
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Shaun Wright-Phillips | Chelsea | 31.5 milyon euro
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Cesc Fabregas | Chelsea | 33 milyon euro
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Angel Di Maria | Real Madrid | 33 milyon euro
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Alexis Sanchez | Manchester United | 34 milyon euro
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Victor Lindelöf | Manchester United | 35 milyon euro
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Luka Modric | Real Madrid | 35 milyon euro
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Willian | Chelsea | 35.5 milyon euro
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Didier Drogba | Chelsea | 35.5 milyon euro
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Eric Bailly | Manchester United | 38 milyon euro
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Diego Costa | Chelsea | 38 milyon euro
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Michael Essien | Chelsea | 38 milyon euro
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Tammy Abraham | Chelsea | 41 milyon euro
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Henrikh Mkhitaryan | Manchester United | 42 milyon euro
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Andriy Shevchenko | Chelsea | 43.8 milyon euro
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Nemanja Matic | Manchester United | 44.7 milyon euro
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Fred | Manchester United |
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Romelu Lukaku | Manchester United | 84.7 milyon euro
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Paul Pogba | Manchester United | 105 milyon euro