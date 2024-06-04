Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM ONLARDAN"

Ragıp Savaş; "14 gün önce yine buradaydık, Erkan ağabeyimizi uğurladık, arkasından Asuman ablamızı. Gençlik zamanlarımda onlarla çok yakın zamanlarım oldu, çok zaman geçirdim ve çok şey öğrendim onlardan... İki çok güzel insanı arka arkaya uğurluyoruz ama hayat böyle. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Hepimiz yaşayacağız" diye konuştu.