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        Haberler Bilgi Gündem Borsa ve bankalar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da borsa ve bankalar açılacak mı, hizmet verecek mi?

        Borsa ve bankalar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da borsa ve bankalar hizmet verecek mi?

        Kurban Bayramı'nın son günü idrak edilirken, 9 günlük bayram tatilinin de sonuna geliniyor. Normal seyrine dönmeye hazırlanan vatandaşlar, borsanın ve bankaların ne zaman hizmet vermeye devam edeceğini merak ediyor. Peki, borsa ve bankalar ne zaman açılacak? işte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:55
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        • 1

          Kurban Bayramı'nın son günü idrak edilirken, vatandaşlar borsa ve bankaların ne zaman normal mesai saatine döneceğini araştırıyor. Bu sene 9 gün olarak ilan edilen bayram tatili borsa ve bankaları etkiliyor mu? Borsa ve bankalar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA VE BANKALAR AÇIK MI?

          BIST, resmi tatil günleri kapalı. Doğal olarak resmi tatil olarak kabul edilen Kurban bayramı boyunca borsa kapalı olacak. BIST'e bağlı çalışan bankalar da buna takiben bayramda hizmet vermeyecek.

        • 3

          BANKALAR VE BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

          Kurban Bayramı olarak idrak edilen 16-19 Haziran arası resmi tatil olarak geçiyordu ve bu nedenle bankalar ve borsa kapalıydı. Kalan tatil süreci kamu idari izin olarak geçtiğinden dolayı banka ve borsayı kapsamıyor. Yani, ayın 20'sinde bankalar ve borsa normal seyrine dönecek.

        • 4

          2024 BORSA TATİL GÜNLERİ

          15 Haziran 2024 Cumartesi - Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

          16-17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı - Kapalı

          15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

          30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı - Kapalı

          28 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) aaat 13:00'e kadar

          29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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