Kargolar bayram sonrası açık mı? 20 Haziran'da kargolar açılacak mı, çalışma saatleri nasıl?
Bayram tatilinin son günüyle birlikte kargo bekleyenler ve kargo gönderecek olanlar firmaların ne zaman açılacağına dair araştırma yapmaya başladı. Peki kargolar ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da kargolar açık mı? İşte detaylar!
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Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte birçok kişi, kargo hizmetlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yarın (20 Haziran) kargoların açılıp açılmayacağı araştırma konusu oldu. İşte detaylar!
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KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kargo şirketleri genellikle bayram tatilleri sırasında hizmet vermezler. Firmalar arasında bazı farklılıklar olsa da, kargo şirketlerinin bayram sonrasında, 20 Haziran günü, faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmeleri bekleniyor.
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PTT KARGO NE ZAMAN AÇILACAK?
Kamu personelleri için idari izin 23 Haziran'da son bulacak. PTT de bu sebeple 24 Haziran Pazartesi günü normal çalışma saatleriyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.
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