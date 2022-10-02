Borsa manipülasyonu operasyonunda 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARALARINDA BÜYÜK YATIRIMCILAR VAR

Borsada manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında borsanın büyük yatırımcılarından Mehmet Akdere, Ahmet Can Teoman ile Bekir Sani Karayal'ın akrabaları Tunç Karayal, Eda Karayal Necip Kaan Karayal da bulunuyor. Diğer gözaltına alınan isimler Barış Aşçıoğlu, Hakan Gençoğlu ve Berke Arpacı oldu.

Yurtdışında olduğu ifade edilen Nihat Kılınç ve Poyraz Teoman ise aranmaya devam ediyor.

4 ilde düzenlenen operasyon borsada temmuz ortasında kamu bankaları hisselerinde başlayan olağanüstü yükseliş ve ardından aynı hızda düşüşle ilgili yapılan işlemler nedeniyle yapıldı.

İŞTE GÖZALTI GEREKÇESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma ve SPK kanununa muhalefet suçunu işleyerek haksız kazanç sağladığı yönünde bulgular elde edilen 2’ si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir illerinde 17 farklı adreste 02.10.2022 günü saat: 07.00' da eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BORSADA NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da temmuz ayı ortasında bir kaç büyük oyuncunun Vadeli İşlemler Piyasası'nda yüksek risk alarak aynı zamanda spot piyasada da alımlar yaparak gerçekleştirdiği ve borsanın bu süreçte yüzde 59 yükseldiği operasyon sonraki 2 haftada ise endeksin yüzde 14 kan kaybetmesi ile son bulmuştu. İşlemlerin yoğunlaştığı bankacılık endeksinde ise 1.5 aylık yüzde 150'lik kazanç kurulan riskli sistemin bozulması nedeniyle aynı hızla geri çekilmişti. Yapılan bu işlemler borsa genelinde olumsuzluklar yaratarak neredeyse sistem riskine dönüşmüştü. Oyuncuların ağırlıklı olarak kredi kullanarak yaptıkları işlemler VİOP'da manipülasyona yol açacak açıklar olduğunu ortaya koyarken oluşan krizin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul, bakanlık yetkilileri ve aracı kurumların bir araya gelerek günlerce yaptıkları toplantılar sonucunda oluşan zararın aracı kurumlar tarafından karşılanması görüşü ağırlık kazandı.

2 MİLYAR LİRA ZARAR OLUŞTU

Aracı kurumlar başlangıçta likidite sorunu olarak baş gösteren olumsuzluklara karşı farklı alanlardan kaynaklar yaratarak zararı göğüslemeye çalıştılar. Şimdiye kadar aracı kurumlarda müşterilerinin yaptığı işlemler nedeniyle oluşan zararın ise yaklaşık 1.5 ile 1.8 milyar lira arasında olduğu hesaplandı.

Bu zarara ek olarak hisselerde hareketleri başlatan oyuncuların da kazandıklarından daha sonra kaybettikleri (karlarından ettikleri zarar) hariç yaklaşık 500 milyon liralık bir zararı olduğu ifade ediliyor. Bu tutar oyuncuların aldıkları pozisyon karşılığı yatırdığı teminatı ifade ediyor. Böylece aracı kurumlar ve oyuncuların yapılan bu olağanüstü işlemler sonucu kan kaybı 2 ile 2.3 milyar lira arasında olacak.