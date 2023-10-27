BORSA GÜNÜ SERT DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 565,45 puan gerilerken toplam işlem hacmi 123,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,89, holding endeksi yüzde 6,44 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,01 ile madencilik oldu. Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi.

Analistler, küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarına karşın Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin etkilerinin sürdüğünü ifade etti.