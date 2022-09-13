Borsada işlem yapan ve borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün nedenini araştırıyor. Borsada yaşanan hareketlilik birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, gün sonu: BİST 100 günü 222,33 puan kayıpla (%6,09) 3.427 seviyesinden tamamladı. Günlük işlem hacmi 138,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Peki Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu? İşte borsada yaşanan son gelişmeler...