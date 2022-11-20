Yatırı getirisi arayışındaki vatandaşların bu yıl ilk adreslerinden birisi Borsa İstanbul oldu. BITS 100 cuma kapanış itibarıyla (18 Kasım) yıl genelinde yüzde 135 yükseldi.

İştah kabartan bu performans yatırımcı sayısında rekor kırılmasına yol açtı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyon 48 bin 848 kişiye ulaştı. Borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri ise 5 trilyon lirayı geçti. Yılbaşından 15 Kasım'a kadar olan süreçte Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısındaki artış 681 bin 896 oldu.

İSTANBUL AÇIK ARA İLK SIRADA

MKK'nın şehirlere göre son yayımladığı verilere göre Türkiye'de ekim sonu itibarıyla en çok borsa yatırımcısı 773 bin 581 ile İstanbul'da bulunuyor. Bu yatırımcıların 953.5 milyar liralık toplam portföy büyüklüğü bulunuyor. Yatırı cıs sayısı bakımından İstanbul'u 297 bin 865 ile Ankara ve 205 bin 633 kişiyle İzmir takip ediyor.

Şehirlere göre Borsa İstanbul yatırımcı sayıları ve portföy büyüklükleri:

Sıra İl Yatırımcı sayısı Portföy değeri (milyon TL) 1 İstanbul 773.581 953.546 2 Ankara 297.865 111.317 3 İzmir 205.633 43.500 4 Bursa 118.605 34.442 5 Antalya 88.233 16.417 6 Kocaeli 81.419 14.987 7 Adana 75.567 15.249 8 Balıkesir 54.685 15.923 9 Konya 54.067 8.924 10 Mersin 52.391 8.785 11 Hatay 43.860 7.154 12 Denizli 43.324 6.729 13 Manisa 42.476 5.273 14 Muğla 40.555 8.814 15 Aydın 37.559 10.940 16 Kayseri 34.974 6.914 17 Eskişehir 34.411 4.954 18 Tekirdağ 32.329 4.722 19 Gaziantep 31.295 8.338 20 Samsun 30.485 4.601 21 Sakarya 28.149 3.955 22 Zonguldak 25.172 3.793 23 Diyarbakır 21.379 2.716 24 Karabük 21.368 4.686 25 Çanakkale 20.913 4.599 26 Trabzon 20.901 3.012 27 Afyonkarahisar 18.670 2.327 28 Malatya 18.365 2.529 29 Kütahya 18.044 2.352 30 Şanlıurfa 17.814 2.130 31 Kahramanmaraş 17.601 2.217 32 Isparta 17.129 2.749 33 Sivas 13.999 1.811 34 Ordu 13.550 1.743 35 Osmaniye 13.174 1.552 36 Tokat 13.068 1.426 37 Çorum 13.022 1.698 38 Uşak 12.496 1.788 39 Edirne 12.225 1.936 40 Kırklareli 11.671 2.057 41 Erzurum 11.341 1.251 42 Van 10.890 1.234 43 Elazığ 10.796 1.555 44 Yalova 10.707 1.984 45 Adıyaman 10.495 1.517 46 Bolu 10.069 1.760 47 Kastamonu 9.811 1.166 48 Giresun 9.549 1.163 49 Rize 8.977 2.063 50 Amasya 8.797 872 51 Aksaray 8.721 1.184 52 Batman 8.497 1.050 53 Mardin 8.432 749 54 Karaman 8.399 995 55 Yozgat 8.389 952 56 Niğde 8.275 1.404 57 Düzce 8.198 1.173 58 Burdur 8.043 1.012 59 Kırıkkale 7.739 928 60 Nevşehir 7.613 1.180 61 Bilecik 7.144 639 62 Şırnak 6.163 522 63 Çankırı 5.833 931 64 Erzincan 5.738 648 65 Bartın 5.629 628 66 Sinop 5.547 787 67 Kırşehir 5.060 739 68 Siirt 4.876 617 69 Artvin 4.508 476 70 Bitlis 4.321 605 71 Ağrı 4.305 334 72 Bingöl 3.622 320 73 Hakkari 3.498 260 74 Kars 3.330 463 75 Gümüşhane 3.038 377 76 Muş 3.033 245 77 Tunceli 2.794 333 78 Iğdır 2.622 246 79 Kilis 2.471 217 80 Bayburt 1.698 218 81 Ardahan 1.373 96

EN AZ YATIRIMCI ARDAHAN'DA

Borsa İstanbul'a en az yatırım yapan şehir ise Ardahan olarak öne çıkıyor. Ardahan'da 1.273 yatırımcının ekim sonu itibarıyla toplam 96 milyon lirası bulunuyor. Listenin altında Ardahan'ı 1.698 yatırımcı ile Bayburt ve 2.471 yatırımcı ile Kilis takip ediyor.

İLK 10'DAKİ ŞEHİRLERDE ANKARA ÖNDE

Tabii bu yatırımcı sayıları şehirlerin nüfusunu da yansıtıyor. Dolayısıyla 'en yatırımcı ili' bulmak için yatırımcıların öncelikle şehirlerdeki nüfusa oranına da bakmak gerekiyor. Borsa İstanbul'da en çok ağırlığı olan 10 şehre bakıldığında Ankara yatırımcıların nüfusa oranında yüzde 5.1 ile ilk sırada yer alıyor.

KARABÜK SÜRPRİZİ

Ancak daha düşük yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğüne sahip illere de bakıldığında Karabük açık ara lider görünüyor. Karabük'te her 100 kişiden 8.8'i Borsa İstanbul'a yatırım yapmış. Türkiye ortalaması yüzde 3.6 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcı sayısının şehir nüfuslarına oranları:

Sıra İl Yatırımcıların nüfusa oranı (%) 1 Karabük 8,77 2 Ankara 5,18 3 İstanbul 4,88 4 İzmir 4,65 5 Balıkesir 4,37 6 Zonguldak 4,26 7 Denizli 4,16 8 Muğla 4,05 9 Kocaeli 4,00 10 Isparta 3,89 11 Yalova 3,88 12 Eskişehir 3,87 13 Çanakkale 3,86 14 Bursa 3,77 15 Uşak 3,38 16 Antalya 3,37 17 Aydın 3,36 18 Tunceli 3,35 19 Karaman 3,29 20 Adana 3,29 21 Bilecik 3,27 22 Kırklareli 3,23 23 Bolu 3,20 24 Kütahya 3,13 25 Çankırı 3,03 26 Burdur 3,01 27 Edirne 3,00 28 Tekirdağ 2,99 29 Manisa 2,93 30 Bartın 2,83 31 Kırıkkale 2,78 32 Mersin 2,77 33 Sakarya 2,70 34 Artvin 2,66 35 Hatay 2,64 36 Amasya 2,62 37 Rize 2,61 38 Kastamonu 2,61 39 Trabzon 2,57 40 Sinop 2,56 41 Afyonkarahisar 2,53 42 Nevşehir 2,50 43 Kayseri 2,46 44 Çorum 2,46 45 Erzincan 2,45 46 Osmaniye 2,40 47 Konya 2,37 48 Niğde 2,29 49 Malatya 2,28 50 Samsun 2,25 51 Sivas 2,20 52 Tokat 2,19 53 Gümüşhane 2,14 54 Giresun 2,13 55 Kırşehir 2,08 56 Bayburt 2,07 57 Düzce 2,07 58 Aksaray 2,06 59 Yozgat 2,00 60 Elazığ 1,84 61 Ordu 1,78 62 Kilis 1,73 63 Adıyaman 1,66 64 Kahramanmaraş 1,51 65 Erzurum 1,50 66 Gaziantep 1,49 67 Siirt 1,47 68 Ardahan 1,43 69 Batman 1,37 70 Iğdır 1,30 71 Bingöl 1,29 72 Hakkari 1,25 73 Bitlis 1,23 74 Diyarbakır 1,20 75 Kars 1,17 76 Şırnak 1,15 77 Mardin 0,99 78 Van 0,95 79 Şanlıurfa 0,84 80 Ağrı 0,80 81 Muş 0,74

5 ŞEHİRDE ORAN YÜZDE 1'İN ALTINDA

Nüfusa oranla yatırımcı sayısının en düşük olduğu illere bakıldığında ise yüzde 1'in altında 5 şehir bulunuyor. Muş'ta oran yüzde 0.74 ile Türkiye'nin en düşük seviyesindeyken, bu ili yüzde 0.8 ile Ağrı, yüzde 0.84 ile Şanlıurfa, yüzde 0.95 ile Van ve yüzde 0.99 ile Mardin takip ediyor.

EN HIZLI YÜKSELİŞ ADANA'DA

Peki borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı rekor kırarken en büyük ilgi artışı nerede yaşandı? Sayısal olarak 3 büyük şehir öne çıksa da oransal olarak bakıldığında Adana yılın ilk 10 ayında yüzde 29.2'lik artışla Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısını en çok artıran il oldu. Adana'yı yüzde 28.2 ile Tekirdağ, yüzde 26.6 ile Yalova ve yüzde 26.4'lük artış ile Bayburt takip etti.

Borsa İstanbul'da illere göre yatırımcı sayısı değişimleri:

Sıra İl Yatırımcı sayısı (2021 sonu) Yatırımcı sayısı Yatırımcı değişim (%) 1 Adana 58.488 75.567 29,20 2 Tekirdağ 25.214 32.329 28,22 3 Yalova 8.455 10.707 26,64 4 Bayburt 1.343 1.698 26,43 5 Ordu 10.794 13.550 25,53 6 Kocaeli 64.957 81.419 25,34 7 Düzce 6.548 8.198 25,20 8 Gaziantep 25.030 31.295 25,03 9 Sakarya 22.539 28.149 24,89 10 Çanakkale 16.785 20.913 24,59 11 Eskişehir 27.628 34.411 24,55 12 Bilecik 5.770 7.144 23,81 13 Kırklareli 9.439 11.671 23,65 14 Mersin 42.376 52.391 23,63 15 Samsun 24.697 30.485 23,44 16 Sivas 11.347 13.999 23,37 17 Bartın 4.563 5.629 23,36 18 Edirne 9.915 12.225 23,30 19 Bolu 8.177 10.069 23,14 20 Osmaniye 10.718 13.174 22,91 21 Kayseri 28.489 34.974 22,76 22 Amasya 7.194 8.797 22,28 23 Çorum 10.685 13.022 21,87 24 Kırşehir 4.160 5.060 21,63 25 Niğde 6.807 8.275 21,57 26 Bursa 97.587 118.605 21,54 27 Tokat 10.770 13.068 21,34 28 Manisa 35.030 42.476 21,26 29 Kahramanmaraş 14.532 17.601 21,12 30 Kastamonu 8.111 9.811 20,96 31 Antalya 72.954 88.233 20,94 32 Giresun 7.905 9.549 20,80 33 Kırıkkale 6.413 7.739 20,68 34 Denizli 35.983 43.324 20,40 35 Hatay 36.450 43.860 20,33 36 Zonguldak 20.927 25.172 20,28 37 Erzurum 9.430 11.341 20,27 38 Gümüşhane 2.530 3.038 20,08 39 İstanbul 644.552 773.581 20,02 40 Afyonkarahisar 15.558 18.670 20,00 41 Konya 45.119 54.067 19,83 42 Muş 2.533 3.033 19,74 43 Balıkesir 45.679 54.685 19,72 44 Adıyaman 8.775 10.495 19,60 45 Aksaray 7.296 8.721 19,53 46 Rize 7.518 8.977 19,41 47 Sinop 4.647 5.547 19,37 48 Ağrı 3.610 4.305 19,25 49 Iğdır 2.199 2.622 19,24 50 Muğla 34.045 40.555 19,12 51 Yozgat 7.052 8.389 18,96 52 Nevşehir 6.400 7.613 18,95 53 Ankara 250.711 297.865 18,81 54 Isparta 14.418 17.129 18,80 55 Aydın 31.650 37.559 18,67 56 İzmir 173.985 205.633 18,19 57 Karaman 7.111 8.399 18,11 58 Kars 2.820 3.330 18,09 59 Elazığ 9.143 10.796 18,08 60 Şanlıurfa 15.099 17.814 17,98 61 Çankırı 4.947 5.833 17,91 62 Van 9.246 10.890 17,78 63 Erzincan 4.875 5.738 17,70 64 Kütahya 15.349 18.044 17,56 65 Burdur 6.845 8.043 17,50 66 Malatya 15.644 18.365 17,39 67 Trabzon 17.858 20.901 17,04 68 Bingöl 3.107 3.622 16,58 69 Kilis 2.121 2.471 16,50 70 Hakkari 3.006 3.498 16,37 71 Artvin 3.883 4.508 16,10 72 Uşak 10.809 12.496 15,61 73 Ardahan 1.189 1.373 15,48 74 Şırnak 5.373 6.163 14,70 75 Siirt 4.288 4.876 13,71 76 Diyarbakır 18.824 21.379 13,57 77 Mardin 7.518 8.432 12,16 78 Bitlis 3.854 4.321 12,12 79 Batman 7.689 8.497 10,51 80 Karabük 19.340 21.368 10,49 81 Tunceli 2.587 2.794 8,00

TUNCELİ'DE ARTIŞ YÜZDE 10'UN ALTINDA

Türkiye'nin tüm illerinde borsadaki yatırımcı sayısı yükselirken Tunceli yüzde 8 ile artış hızının en düşük olduğu şehir oldu. Tunceli artışın yüzde 10'un altında kaldığı tek şehir olması dikkat çekti. Tunceli'yi yüzde 10.49 ile Karabük, yüzde 10.51 ile Batman ve yüzde 12.12 ile Bitlis takip etti.

AYDIN ORTALAMA PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNDE 3. SIRADA

Türkiye'nin en yatırımcı illerini anlamaya çalışırken yatırımcıların kişi başı ne büyüklükte portföye sahip olduğuna da bakmak gerekiyor. Bu alanda şaşırtıcı olmayan bir şekilde İstanbul ortalama 1.2 milyon liralık portföy büyüklüğüyle ilk sırada yer alırken, bu şehri 373 bin 716 lira ile Ankara takip ediyor.

Bu şehirleri ise 291 bin 275 lirayla Aydın ve 291.177 lirayla Balıkesir takip ediyor. Yatırımcıların nüfusa oranı en fazla şehir olan Karabük ise ortalama portföy büyüklüğünde 219.300 lirayla 9. sırada yer alıyor.

İllere göre yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğü:

Sıra İl Yatırımcı başına portföy (TL) 1 İstanbul 1.232.639 2 Ankara 373.716 3 Aydın 291.275 4 Balıkesir 291.177 5 Bursa 290.392 6 Gaziantep 266.432 7 Rize 229.810 8 Çanakkale 219.911 9 Karabük 219.300 10 Muğla 217.334 11 İzmir 211.542 12 Adana 201.794 13 Kayseri 197.690 14 Antalya 186.064 15 Yalova 185.299 16 Kocaeli 184.073 17 Kırklareli 176.249 18 Bolu 174.794 19 Niğde 169.668 20 Mersin 167.681 21 Konya 165.054 22 Hatay 163.110 23 Isparta 160.488 24 Çankırı 159.609 25 Edirne 158.364 26 Denizli 155.318 27 Nevşehir 154.998 28 Samsun 150.927 29 Zonguldak 150.683 30 Tekirdağ 146.061 31 Kırşehir 146.047 32 Adıyaman 144.545 33 Trabzon 144.108 34 Elazığ 144.035 35 Eskişehir 143.966 36 Uşak 143.086 37 Düzce 143.084 38 Sinop 141.878 39 Sakarya 140.502 40 Bitlis 140.014 41 Kars 139.039 42 Malatya 137.708 43 Aksaray 135.764 44 Çorum 130.395 45 Kütahya 130.348 46 Sivas 129.366 47 Ordu 128.635 48 Bayburt 128.386 49 Diyarbakır 127.041 50 Siirt 126.538 51 Kahramanmaraş 125.959 52 Burdur 125.824 53 Afyonkarahisar 124.638 54 Manisa 124.141 55 Gümüşhane 124.095 56 Batman 123.573 57 Giresun 121.793 58 Kırıkkale 119.912 59 Şanlıurfa 119.569 60 Tunceli 119.184 61 Kastamonu 118.846 62 Karaman 118.466 63 Osmaniye 117.808 64 Yozgat 113.482 65 Van 113.315 66 Erzincan 112.931 67 Bartın 111.565 68 Erzurum 110.308 69 Tokat 109.122 70 Artvin 105.590 71 Amasya 99.125 72 Iğdır 93.822 73 Bilecik 89.446 74 Mardin 88.828 75 Bingöl 88.349 76 Kilis 87.819 77 Şırnak 84.699 78 Muş 80.778 79 Ağrı 77.584 80 Hakkari 74.328 81 Ardahan 69.920

11 il 100 BİN TL'NİN ALTINDA

Ekim sonu itibarıyla Türkiye'de borsada ortalama portföy büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 69 bin 920 lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 74 bin 328 lirayla Hakkari, 77 bin 584 lirayla Ağrı ve 80 bin 778 lirayla Muş takip etti. Portföy büyüklüğü ortalama 100 bin liranın altında kalan şehir sayısı bu dönemde 11 oldu.