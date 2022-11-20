Yatırı getirisi arayışındaki vatandaşların bu yıl ilk adreslerinden birisi Borsa İstanbul oldu. BITS 100 cuma kapanış itibarıyla (18 Kasım) yıl genelinde yüzde 135 yükseldi.
İştah kabartan bu performans yatırımcı sayısında rekor kırılmasına yol açtı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyon 48 bin 848 kişiye ulaştı. Borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri ise 5 trilyon lirayı geçti. Yılbaşından 15 Kasım'a kadar olan süreçte Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısındaki artış 681 bin 896 oldu.
İSTANBUL AÇIK ARA İLK SIRADA
MKK'nın şehirlere göre son yayımladığı verilere göre Türkiye'de ekim sonu itibarıyla en çok borsa yatırımcısı 773 bin 581 ile İstanbul'da bulunuyor. Bu yatırımcıların 953.5 milyar liralık toplam portföy büyüklüğü bulunuyor. Yatırı cıs sayısı bakımından İstanbul'u 297 bin 865 ile Ankara ve 205 bin 633 kişiyle İzmir takip ediyor.
Şehirlere göre Borsa İstanbul yatırımcı sayıları ve portföy büyüklükleri:
EN AZ YATIRIMCI ARDAHAN'DA
Borsa İstanbul'a en az yatırım yapan şehir ise Ardahan olarak öne çıkıyor. Ardahan'da 1.273 yatırımcının ekim sonu itibarıyla toplam 96 milyon lirası bulunuyor. Listenin altında Ardahan'ı 1.698 yatırımcı ile Bayburt ve 2.471 yatırımcı ile Kilis takip ediyor.
İLK 10'DAKİ ŞEHİRLERDE ANKARA ÖNDE
Tabii bu yatırımcı sayıları şehirlerin nüfusunu da yansıtıyor. Dolayısıyla 'en yatırımcı ili' bulmak için yatırımcıların öncelikle şehirlerdeki nüfusa oranına da bakmak gerekiyor. Borsa İstanbul'da en çok ağırlığı olan 10 şehre bakıldığında Ankara yatırımcıların nüfusa oranında yüzde 5.1 ile ilk sırada yer alıyor.
KARABÜK SÜRPRİZİ
Ancak daha düşük yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğüne sahip illere de bakıldığında Karabük açık ara lider görünüyor. Karabük'te her 100 kişiden 8.8'i Borsa İstanbul'a yatırım yapmış. Türkiye ortalaması yüzde 3.6 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcı sayısının şehir nüfuslarına oranları:
5 ŞEHİRDE ORAN YÜZDE 1'İN ALTINDA
Nüfusa oranla yatırımcı sayısının en düşük olduğu illere bakıldığında ise yüzde 1'in altında 5 şehir bulunuyor. Muş'ta oran yüzde 0.74 ile Türkiye'nin en düşük seviyesindeyken, bu ili yüzde 0.8 ile Ağrı, yüzde 0.84 ile Şanlıurfa, yüzde 0.95 ile Van ve yüzde 0.99 ile Mardin takip ediyor.
EN HIZLI YÜKSELİŞ ADANA'DA
Peki borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı rekor kırarken en büyük ilgi artışı nerede yaşandı? Sayısal olarak 3 büyük şehir öne çıksa da oransal olarak bakıldığında Adana yılın ilk 10 ayında yüzde 29.2'lik artışla Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısını en çok artıran il oldu. Adana'yı yüzde 28.2 ile Tekirdağ, yüzde 26.6 ile Yalova ve yüzde 26.4'lük artış ile Bayburt takip etti.
Borsa İstanbul'da illere göre yatırımcı sayısı değişimleri:
TUNCELİ'DE ARTIŞ YÜZDE 10'UN ALTINDA
Türkiye'nin tüm illerinde borsadaki yatırımcı sayısı yükselirken Tunceli yüzde 8 ile artış hızının en düşük olduğu şehir oldu. Tunceli artışın yüzde 10'un altında kaldığı tek şehir olması dikkat çekti. Tunceli'yi yüzde 10.49 ile Karabük, yüzde 10.51 ile Batman ve yüzde 12.12 ile Bitlis takip etti.
AYDIN ORTALAMA PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNDE 3. SIRADA
Türkiye'nin en yatırımcı illerini anlamaya çalışırken yatırımcıların kişi başı ne büyüklükte portföye sahip olduğuna da bakmak gerekiyor. Bu alanda şaşırtıcı olmayan bir şekilde İstanbul ortalama 1.2 milyon liralık portföy büyüklüğüyle ilk sırada yer alırken, bu şehri 373 bin 716 lira ile Ankara takip ediyor.
Bu şehirleri ise 291 bin 275 lirayla Aydın ve 291.177 lirayla Balıkesir takip ediyor. Yatırımcıların nüfusa oranı en fazla şehir olan Karabük ise ortalama portföy büyüklüğünde 219.300 lirayla 9. sırada yer alıyor.
İllere göre yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğü:
11 il 100 BİN TL'NİN ALTINDA
Ekim sonu itibarıyla Türkiye'de borsada ortalama portföy büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 69 bin 920 lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 74 bin 328 lirayla Hakkari, 77 bin 584 lirayla Ağrı ve 80 bin 778 lirayla Muş takip etti. Portföy büyüklüğü ortalama 100 bin liranın altında kalan şehir sayısı bu dönemde 11 oldu.
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