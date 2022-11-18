Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl genelinde bugün itibarıyla yüzde 133 yükselirken getiri arayışındaki vatandaşların borsaya ilgisi her geçen gün artıyor.
Son olarak önceki gün Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 15 Kasım itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısının 3 milyon 48 bine ulaştığını bildirdi. Yatırımcı sayısı 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 28.8 arttı. Bu süreçte borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri de yüzde 168 artarak 5 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.
MKK verilerine göre ekim sonu itibarıyla 35-39 yaş aralığındaki yatırımcılar 410 bin 81 kişiyle en büyük yatırımcı grubunu oluşturuyor. Bunu 404 bin 143 kişiyle 40-44 yaş grubu ve 388 bin 954 kişiyle 30-34 yaş grubu takip ediyor.
35-39 YAŞ GRUBU İLK SIRADA
2022 Ekim sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 2021 sonuna göre 477 bin 564 kişi arttı. Rakamsal olarak en yüksek artış da 79 bin 787 kişi ile 35-39 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubunu 76 bin 222 kişilik artışla 30-34 yaş grubu ve 74 bin 273 kişilik artışla 40-44 yaş grubu takip etti.
Ekim sonu itibarıyla borsa yatırımcılarının yaş gruplarına göre dağılımı ve 2021 sonuna göre değişimleri:
ÇOCUK YATIRIMCI SAYISI 5.500'Ü AŞTI
2022'deki yatırımcı sayısındaki artışların oransal olarak yükselişine bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 0-14 yaş grubu yüzde 59.5'lik artışla bu bakımdan ilk sırada yer aldı. Ailelerinin yatırım hesabı açtığı bu yaş grubundaki yatırımcı sayısı ekim sonu itibarıyla 5 bin 583'e ulaştı. 0-14 yaş grubunu yüzde 31.13 ile 15-19 yaş grubu ve yüzde 25.9'luk yükselişle 25-29 yaş grubu takip etti.
EN BÜYÜK PORTFÖY 45-49 YAŞ ARALIĞINDA
Yaş gruplarına göre toplam portföy büyüklüklerine bakıldığında ise ekim sonu itibarıyla 110.2 milyar lirayla 45-49 yaş aralığı ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunun portföy büyüklüğü 10 ayda yüzde 148.9 yükseldi. 50-54 yaş grubu 108.7 milyar liralık portföyleriyle ikinci sırada yer alırken bunu 97.6 milyar lira ile 40-44 yaş grubu takip etti.
KİŞİ BAŞI EN YÜKSEK PORTFÖY 60 YAŞ ÜZERİNDE
Kişi başı portföy büyüklüklerinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde üst yaş grupları öne çıkıyor. Ekim sonu itibarıyla 60-64 yaş arasının kişi başı portföyü 819 bin 154 TL oldu. Bunu 768 bin 354 TL ile 65-69 yaş grubu ve 582 bin 924 TL ile 55-59 yaş grubu takip etti.
0-14 YAŞ GRUBU BÜYÜKLERİNİ SOLLADI
Verilerde bir diğer dikkat çeken unsur ise 0-14 yaş aralığında kişi başı portföy büyüklüğünün 15-34 yaş aralığını geçmesi oldu. Bu söz konusu yaş grubundaki çocukların ailelerinin yatırıma, genç yatırımcılardan daha çok bütçe ayırdığı anlamına geliyor.
20-24 yaş aralığında kişi başı portföy büyüklüğü 25 bin 752 lirada kalırken 25-29 yaş grubunda 51 bin lira oldu.
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