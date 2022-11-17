3 milyon yatırımcının 5 trilyon lirası var

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeks rekor üstüne rekor kırarken yerli yatırımcının ilgisi de her geçen gün artıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyon 48 bin 848 kişiye ulaştı. Yatırımcı sayısı sadece son bir ayda 307 bin 452 kişi artarak Nisan 2021'den bu yana en hızlı 30 günlük yükselişini kaydetti.

Yılbaşından 15 Kasım'a kadar olan süreçte Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısındaki artış 681 bin 896 olurken, bu dönemdeki yükseliş 28.8 oldu.

Borsada yatırımcı sayısı her geçen gün artarken borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri de TL bazında adeta uçuşa geçti ve 5.1 trilyon liraya ulaştı. Piyasa değerindeki yıllık artış 3.17 trilyonu buldu. Bu miktar yüzde 168'lik artışa denk geliyor. Sadece son 1 ayda borsa şirketlerinin piyasa değerinde 1.08 trilyon liralık yani yüzde 27'lik yükseliş kaydedildi.

Piyasa değerindeki sert artışla beraber yatırımcı başına portföy değeri de yükseldi.

Borsa İstanbul'un gösterge endeksi BIST 100 endeksi bu yıl yüzde 137 yükselerek rekor üstüne rekor kırdı. 16 Kasım'da endeks günü 4.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.784,01 puana taşıdı.

Zaten analistler bu yükselişlerin getiri arayışındaki yerli yatırımcıyı borsaya çektiğine dikkat çekiyor.

YABANCI PAYINDA SERT DÜŞÜŞ

Yabancı yatırımcılar ise rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'dan son dönemde uzak durmayı tercih ediyor. Borsadaki yabancı payı 2019'da yüzde 66'nın üzerini görmüştü. Mart 2020'ye kadar yabancı payı yüzde 60'ın üzerinde kalırken bu tarihten sonra düşüş başladı.

2022 başında gelindiğinde yabancı payı yüzde 40.5'e kadar geriledi. Son verilere göre ise ilk defa yüzde 30'un altı görüldü.

DOLAR BAZINDA 2013'ÜN GERİSİNDE

Dolar bazında değerlendirildiğinde şirketlerin piyasa değeri 278 milyar dolara denk geliyor. Bu tutar Nisan 2013’te zirve seviye 341 milyar dolara kadar çıkmıştı. 2013 yılında borsada işlem gören toplam şirket sayısı ise 438 idi. Şimdilerde ise borsada 503 şirket işlem görüyor. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri artan sayıya rağmen dolar bazında 2013’teki değerlerin gerisinde bulunuyor.