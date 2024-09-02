Borsa haftaya yükselişle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,60 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.879,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile turizm, tek gerileyen yüzde 0,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Perşembe günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 9.833,22 puandan tamamladı.

Analistler küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor. REKLAM Öte yandan, bugün yurt içinde gözler ikinci çeyrek büyüme verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 oldu. Bugün yurt içinde büyüme verisinin yanı sıra imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.