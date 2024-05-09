Borsa günü yükselişle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 95 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,63 ile spor oldu.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 275,78 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

REKLAM İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit bıraktı. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyondaki düşüşe rağmen henüz politika faizini indirebilecekleri bir noktada olmadıklarını belirterek, "Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." dedi. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin netleşmesi beklenmeye devam ediyor.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, İngiltere'de büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.