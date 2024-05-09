Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Engelleri aşan mucize pati: Kısa omurga sendromuna sahip köpeğin dokunaklı serüveni

        Engelleri aşan mucize pati: Kısa omurga sendromuna sahip köpeğin dokunaklı serüveni

        Doğuştan kısa omurga sendromuyla mücadele eden bir köpeğin öyküsü yürekleri burkarken kendine bir aile bulup onların sevgisiyle buluşması, sosyal medyada umut dolu bir dönüm noktası oluşturuyor. Peki, bu özel probleme sahip olan sokak köpeği ne gibi zorluklar yaşıyor ve nasıl yuva buluyor? İşte, sizin için kısa omurga sendromuyla doğan ve hayatına engellerle başlayan bir köpeğin hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarih boyunca genellikle insanların yanında yer alan köpekler, sadık olmalarıyla bilinir. Bununla birlikte aralarında kurulan bağ sayesinde birbirlerine yol arkadaşı olurlar. Ancak bazı insanlar tarafından koşulsuz kabul edilen köpekler, bazı insanlar tarafından ise güzel olmadıkları sebebiyle terk edilebiliyor. Biz de bu yüzden haberimizde kâr getirmeyince terk edilen kısa omurgalı bir köpeğin hikayesini sizin için derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          KISA OMURGA SENDROMU NEDİR?

          Kısa omurga sendromu köpeklerde genellikle akraba çiftleşmesinin sebep olduğu bir hastalıktır. Omurgadaki omurlar, kemik ve kıkırdaktan oluştuğundan kıkırdak yapısı kemiğe dönüşemez, dolayısıyla omurlar bir araya gelip birleşerek köpekte kısalmaya yol açar. Ayrıca bu hastalığın şimdiye kadar sadece 30 köpekte görüldüğü biliniyor.

        • 3

          KÂR GETİRMEYİNCE TERK EDİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

          Akraba çiftleşmesi sonucu problemli doğan Cooper’ı 2017 yılında hayvan kontrol memurları kurtarıyor. Hayvan kontrol memurları, iki aylık yavrunun sahipsiz olduğunu ve başı boş şekilde dolaştığını gördüklerinde üreticileri olan hayvan çiftliği tarafından terk edildiğini düşündü ancak ellerinde buna dair bir kanıt bulunmuyor.

        • 4

          3 KÖPEĞİ OLAN BİR AİLE TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ

          Memurlar tarafından barınağa bırakılan Cooper’ın tedavisi sağlandı. Daha sonra ise Cooper’ı köpekleri Skylar (13), Waylon (3) ve Tuva (4) ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Elly Keegan ve 33 yaşındaki kocası Andy sahipleniyor.

        • 5

          NE GİBİ SORUNLAR YAŞIYOR?

          Sahibi Keegan, Cooper'ın hareketlilik sorunu yaşadığını ve sert yüzeylerde yürüyemediğini açıkladı. Ayrıca Cooper'ın sırtının ve boynunun burgu şeklinde gözükmesinin sebebinin, omurgasının bu iki bölgeden kaynaşmış olduğunu aktarıyor. Bu yüzden sanki boynu yokmuş gibi görünüyor ve arkasına bakmak için tüm vücudunu döndürmesi gerekiyor.

        • 6

          EN BÜYÜK SORUNLARI ATLATTIĞI İÇİN DAHA AZ BAKIM GEREKTİRİYOR

          Keegan’ın anlattıklarına göre Cooper geldikten birkaç ay sonra düşüp boynunu 5 yerden kırdığı için operasyon geçirmek zorunda kalıyor. Bunun üzerine vücudunda ağrılar oluşunca tekrardan veterinere götürüldüğünde osteomiyelit adı verilen bir kemik enfeksiyonu olduğu öğreniliyor ve Cooper bu durumu antibiyotiklerle atlatıyor.

        • 7

          Son olarak ise tuvalete gittiğinde daha rahat hareket etmesini sağlayacak bir ameliyat olan Cooper, artık daha az bakım gerektiriyor. Yani, ameliyat sonrası kendi başına tuvalete gidebildiği için artık oldukça az bakım gerektiriyor.

          Kaynak: Pet Cube, Bright Side, Fox News

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa