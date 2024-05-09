Engelleri aşan mucize pati: Kısa omurga sendromuna sahip köpeğin dokunaklı serüveni

Tarih boyunca genellikle insanların yanında yer alan köpekler, sadık olmalarıyla bilinir. Bununla birlikte aralarında kurulan bağ sayesinde birbirlerine yol arkadaşı olurlar. Ancak bazı insanlar tarafından koşulsuz kabul edilen köpekler, bazı insanlar tarafından ise güzel olmadıkları sebebiyle terk edilebiliyor. Biz de bu yüzden haberimizde kâr getirmeyince terk edilen kısa omurgalı bir köpeğin hikayesini sizin için derledik. İşte, detaylar...