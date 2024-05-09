Sahillerde karavan işgali

REKLAM advertisement1

Koronavirüs pandeminin de etkisiyle son yıllarda karavanlara olan talep arttı. İstanbul ve İzmir'de de özellikle sahil bölgelerinde park edilen karavanlar şikayet konusu oldu.

Sarıyer'de de sahilde karavan sorunu yaşanmaya başlandı. Ücretsiz park alanına park eden karavanlardan ise vatandaşlar şikayetçi oldu. Aracıyla sahile gidenler bu nedenle uzun süre park yeri aramaya başladı.

"PARK ÜCRETİ ALINIRSA SORUN ÇÖZÜLÜR" İlçenin Çayırbaşı kesiminde deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler araçlarıyla geldiklerinde park yeri bulamamaya başladı. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar bazı karavanların uzun bir süreden bu yana sahilde park halinde olduğunu dikkat çekti. Tablodan şikayetçi olan bazı kişiler de sorunun karavanlardan park ücreti alınması halinde çözülebileceğini söyledi. REKLAM PENDİK SAHİLİNDEKİ KARAVANLAR KALDIRILDI Öte yandan bu sabah saatlerinde de Pendik sahilinde park halindeki karavanlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

İZMİR'DE BENZER SORUN İzmir Bayraklı Belediyesi de, sahil bölgesindeki park halinde bulunan karavanların kaldırılması için harekete geçti. İHA'nın haberine göre yasak olmasına rağmen yol kenarlarına park edilen 105 karavan vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı.

Bayraklı sahilinde, yol kenarlarına ve otoparklara yerleştirilen karavanlar görüntü kirliliği başta olmak üzere çevre düzenine verdiği zararlardan dolayı kaldırılıyor. KARAVAN SAHİPLERİ UYARILDI Başlatılan çalışmada, 105 karavan sahibi tek tek aranarak uyarıldı. Ulaşılamayan karavan sahiplerine ise Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ihtarname gönderildi. Karavan sahiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile iletişime geçerek belirlenen ücretsiz park alanlarına karavanlarını taşıyabileceği ifade edildi. REKLAM

Verilen süreye uymayan karavanların da İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şubesi ekipleri tarafından çekileceği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri iş birliği ile yürüttüğümüz çalışmalarla karavan sahipleri uyarıldı. Karavan sahipleri araçlarını gönüllü olarak taşımaya başladı. Amacımız; ilçemizin daha güzel ve daha yaşanabilir halde olması. Bu kapsamda her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.