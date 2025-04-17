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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:02
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 129,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,49 ile finansal kiralama faktroring, en çok kaybettiren yüzde 0,28 turizm oldu.

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirledi.

        Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

        Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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