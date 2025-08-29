Habertürk
        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 19:27 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:27
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 122,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda, makro ekonomik veriler, jeopolitik ve siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi de Avrupa borsaları başta olmak üzere küresel piyasalardaki negatif seyre paralel değer kaybederek, günü düşüşle tamamladı.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), dış ticaret dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, dünya genelinde İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Bu arada AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor. Buna göre, bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 10.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

