Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.955,70 %0,50
        DOLAR 40,6637 %0,06
        EURO 47,6572 %0,49
        GRAM ALTIN 4.440,13 %0,85
        FAİZ 39,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,10 %1,26
        BITCOIN 114.810,00 %-0,24
        GBP/TRY 54,4102 %0,18
        EUR/USD 1,1691 %0,27
        BRENT 67,37 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 7.260,73 %0,86
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.940,60 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:28 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne yükselişle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamlamıştı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.940,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,30 ile tekstil deri oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Habertürk Anasayfa