Borsa dipten dönecek mi? Düşüş devam mı edecek?

Haberturk.com ve Habertürk sosyal medya hesaplarında yayımlanan Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’nde bu hafta, hem global hem yerel gelişmeler masaya yatırılıyor. Bir yandan Çinli Evergrade'den gelen olumsuz haberlerin yarattığı endişe diğer yandan ABD Merkez Bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karar piyasaları oldukça volatil hale getirirken yatırımcıların ne yapması gerektiği Yatırımcı Rehberi'nde ele alınıyor.

Programın konuğu Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı. Tavacı, sermaye piyasalarında son günlerdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Yabancıların çıkışı ile şirket değerleri dünyadaki benzerleri ile karşılaştırıldığında oldukça ucuzlayan Borsa İstanbul'u yorumlayan Tavacı, bu durumun sürüp sürmeyeceğini sorguluyor.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA NE OLDU?

Tavacı, şu anda hem Çin hem merkez bankaları kaynaklı gelişmeler hem de TCMB'den beklenen faiz kararında gelişmelerin seyrine göre borsada işlem gören şirketlerin hisse performanslarının nasıl olacağını anlatıyor. Yerli yatırımcı açısından hem yoğunlaşan halka arzlar hem pandemi nedeniyle borsaya olan ilginin yerini durgunluğa bırakmasına de değinen Tavacı, "Halka arzlarla borsaya akın eden yatırımcı neden şu anda çıkıyor?" sorusuna yanıt veriyor.

Halka arz yöntemlerinin ve sermaye artırımlarının hisse senetlerinin fiyatının düşmesinin yanı sıra yatırımcı ilgisinin soğumasında etkisinin sorgulandığı programda yatırımcı açısından şu anda Borsa İstanbul'da yapılması gerekenler ele alınıyor.