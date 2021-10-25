Borsa, 7 ayın zirvesinde

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 azalışla 1.471,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,55 azalarak 1.471,86 puana geriledi ancak seansın ilerleyen saatlerinde toparlayan endeks 1.489 puanla 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.