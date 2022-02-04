10 Numara'da yaşanan ayrılıklar!

Koronavirüs kısıtlamaları sürerken katıldığı partilerle başı dertte olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dört kıdemli yardımcısı üst üste istifa ettiklerini açıkladı.
Başbakan Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle,
Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds görevlerini bıraktıklarını açıkladı. The Guardian, 10 Numara'dan ayrılan önemli kişilerin listesini hazırladı.
MUNIRE MIRZA
Johnson'ın uzun süredir devam eden politika şefi ve kültür politikalarının baş mimarı, Londra Belediye Başkanı'yken Johnson'la birlikte çalıştı.
BBC'nin eski sunucusu Jimmy Savile hakkındaki çocuk tacizi iddialarına ilişkin soruşturmanın başarısız olduğunu dile getirdi. İstifa mektubunda yorumları "uygunsuz" olarak değerlendirdi ve Johnson'ın özür dilemesi gerektiğin söyledi.
JACK DOYLE
Bağlantılı olmadığı iddia edilse de Mirza ile aynı gün öğleden sonra istifa etti. Downing Street'te geçen yıl Nisan ayından bu yana İletişim Başkanlığı yapıyordu.
Eskiden deneyimli bir siyasi gazeteci olan Doyle, Aralık 2020'de bir Noel etkinliğinde yaptığı bir konuşmayla göz kamaştırmış, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek partilere katıldığı iddiaları araştırılıyordu.
DAN ROSENFIELD VE MARTIN REYNOLDS
Doyle'un istifasını Johnson'ın personel şefi Rosenfield ve baş özel sekreteri Reynolds izledi. Her ikisi de şu anda Metropolitan polisi tarafından "parti iddiaları" sebebiyle araştırılıyor.
Reynolds, 20 Mayıs 2020'deki düzenlenen bir etkinlik için katılımcılara "kendi içkinizi getirin" ifadelerini kullandığı bir e-posta atmıştı.
DOMINIC CUMMINGS
Johnson'ın eski baş yardımcısı Dominic Cummings, resmi olarak istifa etmedi. Kasım 2020'de görevden alınmıştı.
Johnson ile mücadele etmekten yorulmuş, 10 Numara'nın ön kapısında bir kutu eşya taşıyarak çıkmıştı.
LEE CAIN
Cummings ile aynı zamanda ayrılan Johnson'ın Eski İletişim Şefi, aynı güç mücadelesinin ortasında 10 Numara'daki görevinden ayrıldı.
Eski bir gazeteci olan Cain, Johnson'ın sadık danışmanı olmuştu.
ALEX ALLAN
Johnson'ın Etik Danışmanı, başbakanın resmi bir soruşturmada kamu görevlilerine zorbalık yaptığına dair kanıt bulması üzerine İçişleri Bakanı Priti Patel'i görevden almayı reddetmesinin ardından Kasım 2020'de görevinden ayrıldı.
Allan, Patel'in davranışının "zorbalık olarak tanımlanabilecek bir davranış" olduğunu belirterek, bağırma ve küfür etme durumlarına dikkat çekerek, istemeden de olsa bakanlık yasasını ihlal ettiğini tespit etti.
JONATHAN JONES
İngiltere Hükümetinin Hukuk Departmanı Başkanı, Kuzey İrlanda'daki Brexit anlaşmasının bazı bölümlerini geçersiz kılma planları konusunda İngiltere ve Galler Başsavcısı ile önemli bir anlaşmazlığın ardından istifa etti.
Jones, Suella Braverman ile kanunlar konusunda defalarca fikir ayrılığına düşmüştü.
SAMUEL KASUMU
Johnson'ın Sivil Toplum ve Topluluklar Danışmanı, İngiltere'nin ırkçılıkla ilgili sistemik bir sorunu olmadığı sonucuna varan ırksal eşitsizlikler üzerine bir rapor üzerine çıkan bir tartışmanın ardından istifa etti.
Kasumu, başbakanın en kıdemli siyah danışmanıydı.
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