Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti

Başbakan Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds görevlerini bıraktıklarını açıkladı.
Mirza, Başbakan Johnson'ın, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başsavcı olduğu dönemde pedofili Jimmy Savile'i yargılamada başarısız olduğu yönündeki bir iddiayı dile getirmesi ve bu yanıltıcı iddia nedeniyle özür dilemeyi reddetmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.
Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, Özel Kalem Müdürü Rosenfield'ın da Johnson'a istifasını sunduğu ve başbakanın istifayı kabul ettiğini ancak bu pozisyona birisi atanana kadar Rosenfield'ın görevine devam edeceğini bildirdi.
Görevinden istifa eden bir diğer isim Reynolds'ın ise Dışişleri Bakanlığındaki görevine geri döneceği bildirildi.
Boris Johnson'ın üst düzey yardımcılarının istifaları, başbakanın partisi içindeki liderliğiyle ilgili artan rahatsızlığın ardından geldi.
Johnson, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili raporunu yayımlamasının ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu 10 Numara ve Kabine Ofisi'nin yönetim şekliyle ilgili değişiklikler yapacağı sözünü vermişti.
JOHNSON ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.
Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.
İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.
Johnson, Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili yayımlanan raporu tamamıyla kabul ettiğini belirterek, milletvekillerinden özür dilemişti. Raporun yayımlanmasının ardından Johnson muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de büyük bir eleştiri almış, muhalif siyasetçiler Johnson'ı istifaya davet etmişti.
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