İngiltere Başbakanı Boris Johnson: 2029'a kadar Başbakan olmak istiyorum - Son dakika haberler

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Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek katıldığı partilerle başı dertte olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson 2029'a kadar Başbakan olmak istediğini söyledi.

Johnson'a yönelik istifa çağrıları artarken, 2024'te 5 yıl daha görev yapmak için yeniden seçilmek istediğini ve yapacak çok işinin olduğunu söyledi.

Johnson, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Görevime devam ediyorum ve bu pozisyonda hizmet etme ayrıcalığına ve onuruna sahip olduğum sürece bunu yapacağım." dedi.

İSTİFA ÇAĞRILARI ARTIYOR

Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek katıldığı partilere ilişkin soruşturma sürerken, Johnson'a yönelik istifa çağrıları da artıyor.

Ancak Johnson istifa çağrılarını reddetti ve Çarşamba günü gerçekleşen röportajda "Bir sonraki seçime odaklandığını" söyleyerek, 2024'teki genel seçimde tekrar aday olacağını söyledi.

Öte yandan son günlerde yapılan anket sonuçlarına göre Muhafazakar Parti'nin destek oranının düşüşe geçtiği ifade edildi.