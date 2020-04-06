Boris Johnson kimdir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson Türk mü? soruları, İngiltere Başbakanı'nın hayatından detayları merak edenler tarafından soruluyor. Geçen hafta Boris Johnson, kendisine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını genel durumunun iyi olduğunu işine karantinaya girdiği evinde devam ettiğini açıklamıştı. Boris Johnson'ın hastaneye gittiği ile ilgili haber ise hareketli anların yaşanmasına neden oldu. İşte Boris Johnson'ın sağlık durumu ve İngiltere Başbakanı'nın hayatından detaylar...

BORIS JOHNSON SON SAĞLIK DURUMU

İngiltere Başbakanı Johnson'ın konakladığı Downing Street Sözcüsü de, “Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test için hastaneye kaldırıldı. Başbakanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından on gün geçti. Sürekli koronavirüs semptomlarına sahip olmaya devam ettiğinden, bu bir önlem adımıdır” dedi.

"HALA ATEŞİM VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde karantinadayken ilk kez açıklamalarda bulunan Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğu. Daha önce Londra Belediye Başkanılığı ve Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilerek İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

BORİS JOHNSON TÜRK MÜ? NERELİ?

2008'de Londra Belediye Başkanı seçilen, aşırı sağa ve İngiliz milliyetçiliğine yakın fikirleriyle bilinen ve fiziksel benzerliği nedeniyle 'Britanyalı Donald Trump' yakıştırması yapılan Boris Johnson, Türk kamuoyunda ise Çankırı'ya ve Osmanlı hükümetine kadar uzanan kökenleriyle biliniyor.

Milli Mücadele karşıtı tutumuyla tanınan ve 1922'de İzmit'te linç edilerek öldürülen gazeteci ve Osmanlı'nın son İçişleri Bakanı Ali Kemal, İngiltere siyasetinin tepesine oturması muhtemel isimlerden olan Boris Johnson'ın dedesinin babası olarak biliniyor. İkinci Abdülhamid tarafından birkaç defa sürgüne gönderilen aslen Çankırılı olduğu bilinen Ali Kemal, 1903 yılında Londra'da Wilfred Brun isimli bir İngiliz kadınla evlenmiş ve çiftin Osman Kemal isimli bir çocukları olmuştu. 1912'de Türkiye'ye dönen Ali Kemal'in vefatının ardından İngiltere'de büyüyen Osman Kemal, İngiliz vatandaşlığına geçmiş ve 'Johnson' soyadını almıştı.

Johnson daha önce Türk kökeniyle ilgili birçok açıklama yapsa da, referandum sürecinde yaptığı Brexit kampanyasında '77 milyon Türk'ün İngiltere'ye göç edeceği' söylemi üzerinden İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunmuş, ancak bu sözlerini geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada inkar etmişti. Oysa Johnson referandum öncesinde, Nisan 2016'da yaptığı bir açıklamada, "Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz." ifadelerini kullanmıştı.