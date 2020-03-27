İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı. Johnson'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İngiliz liderin karantina altına alındığı duyuruldu.

Johnson'da hafif semptomlar gözlenmesi üzerine testin yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Johnson'ın hükümete liderlik etmeye devam edeceği belirtildi.

İngiltere'de dün de Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

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