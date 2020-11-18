Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Devlete olan borçlarla ilgili her yapılandırma yasası çıktığında, borcunu düzenli ödeyenler “Biz enayi miyiz?” serzenişinde bulunuyorlar. Borcunu düzenli ödeyenler için de hak tanınmasını istiyorlar. Bu konudaki haklı yakınmalar karşılık buldu ve peş peşe yapılan düzenlemelerle vergi ve primini süresinde ödeyen mükelleflere yönelik ödül mekanizması oluşturuldu.

Bununla ilgili ilk düzenleme, işçi çalıştıran işverenler için 2008 yılında yapıldı. 4/a kapsamında (SSK) çalıştırılan kişiler için normalde yüzde 34.5 oranında prim alınıyor. Bu primin 20.5 puanı işveren, 14 puanı da işçi adına yapılan ödemelerden oluşuyor. Asgari ücretli bir çalışan için işçi adına 412 TL, işveren adına da 603 TL prim alınıyor.

Sosyal güvenlik primlerini süresi içinde ödeyen, prim borcu bulunmayan mükelleflerden alınan işveren payında ise 5 puan indirim uygulanıyor. Yüzde 20.5 yerine yüzde 15.5 oranında prim ödüyorlar. Asgari ücretli işçi için ödenen işveren primi 456 TL’ye düşüyor. Asgari ücretli işçi çalıştıran işveren işçi başına ayda 147 lira daha az prim ödüyor.

Asgari ücretin 7.5 katı tutarındaki tavan kazanç üzerinden sosyal güvenlik primi ödeyen işverenin işçi başına aylık avantajı ise 1102 TL’ye ulaşıyor.

ESNAFIN PRİMİNE 5 PUAN İNDİRİM

Benzer düzenleme 2016 yılında da 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında ödenen primler için getirildi. BAĞ-KUR’lulardan da normalde yüzde 34.5 oranında prim alınıyor. Sosyal güvenlik primlerini süresi içinde ödeyen BAĞ-KUR’lulara ise 5 puan indirim uygulanıyor ve yüzde 29.5 oranında prim alınıyor.

BAĞ-KUR’lular prim ödeyecekleri kazanç tutarını kendileri belirliyorlar. Asgari ücretin iki katı tutarında kazanç bildiren bir BAĞ-KUR’lu 5 puanlık indirim sayesinde ayda 2 bin 30 TL yerine 1.736 TL prim ödüyor. Aylık avantajı 294 TL oluyor.

Borcu olmayanlara sağlanan 5 puanlık prim indiriminden isteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç tüm BAĞ-KUR’lular yararlanıyor.

PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLAR İNDİRİMDEN YARARLANACAK

Prim indiriminden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.

Borcu bulunduğu için prim indiriminden yararlanamayanlar öncelikle yeni çıkan yapılandırma hakkı için başvuruda bulunacaklar. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecekler.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFE DE İNDİRİM VAR

2018 yılından itibaren vergisini zamanında ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için de 5 puan indirim hakkı getirildi. Bu şekilde, 2020 yılı için, toplam 1 milyon 400 bin liraya kadar vergi indirimi yapılabiliyor.

Bu haktan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Vergi indiriminden yararlanabilmek için son üç yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş ve tahakkuk eden vergileri de süresi içinde ödemiş olmaları gerekiyor. Vergi borcunu yeni kanun kapsamında yapılandıran mükellefler, 5 puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için temiz sayfa açma fırsatı elde edecekler. Bundan sonraki süreçte yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirdiklerinde vergi indiriminden yararlanmaya başlayacaklar.

YAPILANDIRMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

31 Aralık 2020: Başvurular için son tarih

Ocak 2021: Vergi borçları için ilk taksit ödemesi

Şubat 2021: SGK prim borçları için ilk taksit ödemesi