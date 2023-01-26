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Haberler İş-Yaşam Borcunu düzenli ödeyene teşvik talebi

Kamuya borcunu düzenli ödeyene indirim talebi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kamu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarına teşvik edici bir indirim uygulanmasını talep etti

Giriş: 26.01.2023 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL
Borcunu düzenli ödeyene teşvik talebi
Borcunu düzenli ödeyene indirim talebi
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İZTO ocak ayı olağan toplantısı, odanın çok amaçlı salonunda yapıldı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener toplantıda yaptığı konuşmada, aralık ayının baz etkisiyle yüzde 64,27 olarak gerçekleşen yıl sonu enflasyonunda gelecek 3 ayda da düşüşlerin yaşanabileceğini öngördüklerini söyledi.

"Borç yapılandırma paketi"ne değinen Özgener, şunları kaydetti:

"Stok affı, matrah artırımı, kasa affı gibi uygulamaları içeren yeni bir yapılandırma gündemde. Bu konuda en öncelikli taleplerimizin başında tüm kamu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren iş insanlarımıza teşvik edici bir indirim uygulanması geliyor. Bu yapılandırma ile borcu olanlar rahat nefes alacak. Öte yandan borcunu düzenli ödeyenlerin de ödüllendirilmesi için teşvik verilmeli."

İzmir'de 2022'de ticaret hayatına başlayan şirket sayısının önceki yıla göre 22 arttığını kaydeden Özgener, "Yabancı sermaye konusunda da pozitif bir gelişme yaşıyoruz. 2021 yılında 332 yabancı sermayeli şirketin yatırım gerçekleştirdiği kentimize 2022 yılında 545 yabancı sermayeli şirket 259 milyon Türk Lirası değerinde yatırım gerçekleştirdi" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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