Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını döneminde ülke genelinde konutların ve bin TL’ye kadar borcu olan ticarethanelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Şehiriçi elektrik ve gaz dağıtım şirketleri, enerji yönetiminin uyarısı üzerine borçlu abonelere yönelik herhangi bir işlem yapmadı. Abonelerin, gazı ve elektriği kesilmedi.

Elektrik ve doğal gazda, 1 Temmuz’da “normalleşme” dönemine girildi. Borcu olan abonenin, elektriği ve gazı kesilecek. Şehiriçi gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, abonelere borçlarını ödemeleri konusunda ihbarda bulunmaya başladı.

Peki, gazda ve elektrikte borç tutarı ne kadar? Önce doğal gazla başlayalım. Doğal gaz dağıtım şirketleri, bu konuda yeni bir çalışma yaptı. Buna göre, yılın ilk aylarında (ocak ve şubat) yüzde 97-98 düzeyinde olan tahsilat, marttan itibaren gerilemeye başladı. Mayısta yüzde 80’lere kadar geriledi. Haziran ayının ilk haftasında yüzde 70’e indi. Konut ve ticarethane abonelerinin, ocak-mayıs döneminde oluşan toplam borç tutarı 1.6 milyar TL’ye ulaştı.

Bu borcun 1.1 milyar TL’si konut abonelerinin. Kalan bölümü de ticarethanelerin. Bunlar arasında berber, lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin de bulunduğu belirtiliyor.

Pandemi dönemini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarında (haziran ayının ilk haftası dahil) biriken borç 1.3 milyar TL.

ELEKTRİKTE KAMPANYA

Elektrikte de vatandaşların birikmiş borcu bulunuyor. Elektrikte, şehiriçi dağıtım şirketleri 21 bölgede abonelere hizmet veriyor. Salgında, tahsilat yüzde 10 ile 15 aralığında geriledi. On binlerce abonenin milyar düzeyinde borcu olduğu hesaplanıyor. Şirketler, tahsilatı kolaylaştırmak için borçlu aboneye taksit olanağı sunan kampanyalar başlattı.