Buna göre, staj sigortası ile normal çalışma tarihi arasında doğan çocuk için doğum borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıç tarihi “borçlanma yapılan süre kadar” geriye çekilir. Bu şekilde doğum borçlanması yapan kadınlar, EYT düzenlemesinden yararlanma hakkına da kavuşabilir.
Staj sigortası ile EYT hakkından yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekir:
1 – Staj sırasında kısa vadeli sigorta kollarına prim yatırılmış olmalı.
2 - Staj sigortası 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olmalı.
3- Çocuk, staj sigortası ile normal sigortalı çalışmaya başlama tarihi arasında doğmalı.
4- Normal sigortalı çalışmaya 8 Eylül 2001 tarihinden önce başlanmalı.
Bu dört koşulu sağlayamayan kadınlar staj sigortasına dayanarak doğum borçlanması yapsalar da EYT’li olamazlar.
Sizin durumunuzu bu koşullar doğrultusunda tek tek ele alalım. Staj sigortanız yapıldığı için birinci koşulu sağlıyorsunuz.
Staj sigortanız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğu için ikinci koşulu da yerine getirmiş bulunuyorsunuz.
Çocuk staj sigortası ile normal sigortalı çalışmaya başlama tarihi arasında doğduğundan üçüncü koşul da sizin için sağlanmış görünüyor.
Normal sigortalı çalışma tarihiniz 8 Eylül 2001 tarihinden önce olduğu için dördüncü koşulu da yerine getiriyorsunuz.
İki yıllık sürenin tamamını borçlandığınız takdirde sigorta başlangıç tarihiniz 2 Kasım 1998 tarihine çekilir. Ancak, sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999’a çekmek için 420 gün doğum borçlanması yapmanız yeterli. 720 günün tamamını borçlanmanıza gerek yok. 420 gün doğum borçlanması yaptığınızda 5000 prim gününü de tamamlamış olacağınız için EYT yasası çıktığında emekli olursunuz.