Borabay Gölü Nerede? Borabay Gölü Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Borabay Gölü’nün Konumu

Borabay Gölü, Karadeniz Bölgesi’nde, Amasya iline bağlı Taşova ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşova’ya yaklaşık 15 kilometre, Amasya şehir merkezine ise 63 kilometre uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 1.050 metre yükseklikte bulunan göl, özellikle serin havasıyla yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekmektedir.

Doğal Özellikleri

Borabay Gölü, aslında heyelan set gölü olarak oluşmuştur. Bölgedeki heyelan hareketleri sonucu akan derenin önü kapanmış ve bugünkü göl meydana gelmiştir. Yaklaşık 900 metre uzunluğa ve 300 metre genişliğe sahip olan göl, ortalama 25-30 metre derinliğe ulaşmaktadır.

Gölün etrafı, dört bir yanı saran çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır. Mevsimlere göre renk değiştiren bu orman dokusu, sonbaharda sarı ve kızıl tonlarıyla, ilkbaharda ise yeşilin en canlı tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunar.

Bölgedeki İklim ve Flora

Karadeniz Bölgesi’nin iklim özelliklerini taşıyan Borabay Gölü çevresi, yıl boyunca yağışlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle göl ve çevresinde çok zengin bir flora ve fauna gözlemlenir.

Göl etrafında orman kuşları, su kuşları ve çeşitli yaban hayvanları yaşamaktadır. Bölge özellikle botanik turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Turizm ve Aktiviteler Borabay Gölü, doğa turizmine elverişli yapısıyla her yıl çok sayıda misafir ağırlamaktadır. Ziyaretçiler burada: Doğa yürüyüşü (trekking) yapabilir, Kamp kurarak doğayla iç içe konaklayabilir, Olta balıkçılığı ile göldeki alabalık ve sazan türlerini yakalayabilir, Göl çevresinde oluşturulan seyir teraslarından manzarayı izleyebilir, Fotoğrafçılık için eşsiz kareler yakalayabilir. Ayrıca bölgede doğaseverler için bungalov evler, kamp alanları ve mesire yerleri bulunmaktadır. Bu özellikleriyle Borabay Gölü, özellikle hafta sonu kaçamakları için tercih edilen doğal bir rota olmuştur. Ulaşım ve Ziyaret Zamanı Borabay Gölü'ne ulaşım oldukça kolaydır. Amasya merkezden veya Taşova ilçesinden karayolu ile göle gidilebilmektedir. Yol boyunca Karadeniz'in yeşil doğası eşlik eder.

Ziyaret için en uygun dönem ise ilkbahar ve yaz aylarıdır. Ancak kış aylarında da gölün çevresi karla kaplandığında bambaşka bir güzelliğe bürünür, bu nedenle dört mevsim ayrı bir manzara sunar. Borabay Gölü, Karadeniz Bölgesi’nde, Amasya ilinin Taşova ilçesi sınırları içinde yer alan tabiat harikası bir göldür. Doğal güzellikleri, yemyeşil ormanları, temiz havası ve huzur veren atmosferiyle Borabay Gölü, doğa tutkunları için eşsiz bir keşif noktasıdır. Hem günübirlik geziler hem de kamp ve doğa aktiviteleri için ideal olan Borabay Gölü, Karadeniz’in saklı cennetlerinden biri olarak keşfedilmeyi bekliyor.

