Bomba gibi patladı: Dev obruk oluştu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliğine ait küpün patlaması sonucu dev obruk oluşurken pamuk tarlası sular altında kaldı.
- 1
Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle sulama birliğine ait su küpü patladı.
- 2
Tarım sulamasında kullanılan küpün patlaması sonucu pamuk tarlasının büyük bir bölümü sular altında kaldı.
- 3
Metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
-
- 4
Su küpünün patladığı bölgede dev obruk oluşurken, pamuk tarlasında ise zarar oluştu.
- 5
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.