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Haberler Otomobil BOM Akademi 8'inci kez buz üstüne çıkacak

BOM 8'inci kez buz üstüne çıkacak

BOM Akademi, bu yıl sekizincisini düzenleyeceği 'Kar ve Buz' sürüş deneyimi programını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Çıldır Gölü’nün buz tutmuş yüzeyinde ve Kısır Dağı eteklerindeki off-road rotalarda gerçekleştirilecek etkinlik 26 Ocak- 18 Şubat arasında 4’er günlük organizasyondan oluşacak. Etkinlikte BMW, Mini ve Land Rover modelleri kullanılacak

Giriş: 03.01.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
BOM Akademi 8'inci kez buz üstüne çıkacak
HABERTURK.COM

BOM Akademi, 'Kar ve Buz' sürüş etkinliğinin 2023 programını duyurdu. BMW, Mini ve Land Rover modellerinin kullanılacağı etkinlik, önceki yıllardaki gibi Kars ve Ardahan coğrafyasında gerçekleşecek.

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek ve Kuzey Avrupa ülkelerine benzer hava koşullarının ev sahipliği yaptığı etkinlik, 26-29 Ocak, 29 Ocak-1 Şubat, 1-4 Şubat, 4-7 Şubat ve 9-12 Şubat olmak üzere beş farklı grup ile gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü’nün üzerinde hazırlanan 3 farklı pistte deneyim yaşayan katılımcılar hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetlerini test etme fırsatı buluyor.

Etkinlikte, BMW M8 Competition Coupé, M5 Competition, M3 Competition, M240i xDrive, 420i Gran Coupe, 320i, Mini John Cooper Works Countryman ALL4 yer alacak.

Etkinlik kapsamındaki Kısır Dağı rotasında ise da Land Rover Defender modeli ile off-road sürüş etkinliği gerçekleşecek.

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