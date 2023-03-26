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İstanbul’dan Bolu’ya gitmek isteyen kişiler, bu yolculuk için alternatif ulaşım seçeneklerini, bu yolculuğun ne kadar sürede tamamlanacağını ve km mesafesini merak eder. İstanbul ve Bolu arasında çok farklı ulaşım seçenekleri olduğundan kişiler sık sık bu kentler arasında seyahat etmek isteyebilir. Peki, İstanbul’dan Bolu’ya yola çıkmadan önce kişiler nelere dikkat etmelidir.

Bolu İstanbul Arası Kaç Km?

İstanbul’dan Bolu’ya yapılan seyahatler öncesinde internette Bolu İstanbul arası kaç km sorusu karşımıza çıkmaktadır. Özellikle İstanbul’dan Bolu’ya ya da Bolu’dan İstanbul’a günübirlik seyahatler yapılabildiği için kısa sürede gezilerini tamamlamak isteyenler bu konuyu merak ediyor. İstanbul ve Bolu arasındaki karayolu mesafesi ise 260 km olarak açıklanıyor.

Bolu İstanbul Arası Kaç Saat?

Kültürün başkenti olan İstanbul ile tarihin ve doğanın merkezi olan Bolu arasında yapılması planlanan seyehatler öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bu iki şehir arasındaki seyahatin ne kadar sürede tamamlanacağıdır. Olu ve İstanbul arasında kişilerin yolculuk süresi tamamen kullandıkları ulaşım aracına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İstanbul Bolu Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bolu ve İstanbul arasında özellikle tünellerin ve yeni yolların yapılması ile irlikte karayolu ulaşımı çok daha konforlu ve kolay bir hale gelmiştir. Bu yüzden Bolu’dan İstanbul’a ya da İstanbul’dan Bolu’ya gitmek isteyen kişi ve kişiler özel araçları ile bu seyahati gönü rahatlığıyla gerçekleştirebilir. İstanbul ve Bolu arası özel araçla seyahatin süresi ise 3,5 saat olarak hesaplanmıştır. Burada kişilerin yol sırasında verdikleri molalar ise yolculuğun süresinde değişikliklere neden olabilir.

İstanbul Bolu Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Yakın iller arasında uygun fiyatlı ve konforlu ulaşım yapmak isteyen kişiler için en çok tercih edilen ulaşım aracı otobüstür. Karayolu ulaşım seçenekleri arasında yer alan otobüs yolculukları İstanbul’dan Boluya gitmek isteyenler için de ideal bir seçenek olabilir. İstanbul’dan Bolu’ya ya da Bolu’dan İstanbul’a kısa gezi turları da çok sık yapıldığı otobüsle İstanbul Bolu arasının yolculuk süresi merak konusudur. Bu iki şehir arasında otobüsle yapılan yolculuk 4 saat 50 dakikada tamamlanabilir. Ancak otobüs firmasının kullandığı güzergah, yoldaki durak ve mola sayısı bu yolculuk süresinin artmasında etkili olabilir.

İstanbul Bolu Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Bolu arasında hılzı ve konforlu bir ulaşım yapmak isteyenlerin ilk tercihi ise uçak olarak karşımıza çıkıyor. Uçak yolculuğu kara yolu ve tren yolculuklarına göre daha yüksek maliyetlerle gerçekleşiyor. Ancak acil bir seyahat durumunda yüksek maliyetlerine rağmen uçağın tercih edildiğini görüyoruz. Peki İstanbul ve Bursa arasında uçak yolculuğu ne kadar sürede tamamlanır. İşte bu soruyu merak edenler için cevap yazımızdır. İstanbul ve Bolu arasında seyahat etmek isteyenler öncelikle hem İstanbul Havalimanı’nı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı’nu kullanabilir. İstanbul Bolu arası uçak yolculuğu ise 1 saat içerisinde tamamlanır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk