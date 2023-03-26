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Antalya ve Adana Akdeniz Bölgesi’nde bulunduğu için kişiler bu iki şehir arasındaki km mesafesinin az olduğunu düşünmektedir. Ancak bu iki il arasında yol mesafesi yakın şehirlere göre oldukça uzaktır. Bu yüzden sizler için hazırladığımız yazımızda Adana Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Antalya Arası Kaç Saat? soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Adana Antalya Arası Kaç Km?

Akdenizin incisi, Türkiye’nin tatil cennetlerinden biri olan Antalya’ya Adana’dan seyahat etmek isteyen kişiler km mesafesinin cevabını öğrenmek ister. Adana ve Antalya birbirine yakın şehirler gibi gözükse de aslında durum öyle değil. Bunun yanı sıra farklı ulaşım seçenekleri de olduğu için km mesafesi bu ulaşım seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Genel olarak karayolu ulaşımında Adana Antalya arası mesafe 609,4 km’dir.

Adana Antalya Arası Kaç Saat?

Karayolu ve hava yolundan ulşaımın kolaylıkla sağlandığı Adana ve Antalya arasındaki yol mesafesinin kaç saatte tamamlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Bu sorunun doğru cevabını almak için kişilerin hangi araçla Adana ve Antalya arasında yolculuk yapacaklarını bilmek gerekiyor. Hava yolu ile daha hızlız ve kısa sürede ulaşım tamamlanırken karayolu ulaşımında bu süre uzayabiliyor.

Antalya Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Özel araçlarla seyahat etmek kişiler için daha kolaydır. Özellikle tatil ve gezi amaçlı yapılan yolculuklarda özel araç tercih edildiğinde kişiler yol üzerinde farklı deneyimler ve mekanlar keşfedebilir. Antalya ve Adana arasında yapılan yolculuklar da bu özel rotalara sahiptir. Eğer Adana ve Antalya arasında özel araçlarınızla seyahat edecekseniz gözden çıkarmanız gereken yolculuk süresi 9 saati bulur. 9 saatlik yolculuk tek başına tamamlanması zor bir zaman olduğu için eğer kişilerin yanlarında aracı kullanabileceği dönüşümlü biri ya da birileri yoksa verilen molalar ile bu süre daha da uzayacaktır.

Antalya Adana Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve Adana arasında özel araç dışında otobüs yolculuğu da tercih edilebilir. Otobüs yolculuğu hem konforlu hem de uygun fiyatlıdır. Ancak süre olarak özel araçlara göre yolculuk daha geç tamamlanabilir. Antalya’dan Adana’ya otobüs terminalinden binmek isteyen birinin varış için 10 saatten fazla bir süreyi yolda geçirmesi gerekir. Eğer bu yolculuk sırasında verilen mola ve süreler artarsa varış süresi e o kadar artacaktır.

Antalya Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Şehirlerarası yolculuk sırasında uzun saatler kaybetmek istemeyen kişilerin tercih edebilecekleri en ideal ulaşım aracı uçaktır. Uçak yolculuğu kısa sürede tamamlanmasının yanı sıra oldukça da konforludur. Bu yüzden Antalya ve Adana arasında özel aracıyla 9 saat, otobüs yolculuğu ile 10 saati aşkın bir süre kaybetmek istemeyen kişiler Antalya havalimanı ve Şakirpaşa havalimanlarından şehirler arası ulaşımlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Antalya ve Adana arasında yapılan uçak yolculuğunun tamamlanma süresi ise normal hava koşullar içerisinde 1 saatte tamamlanır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk